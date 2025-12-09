  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

تمام بانوان کارمند ادارات دولتی خراسان رضوی فردا دور کار شدند

مشهد- به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با دستور استاندار خراسان رضوی تمام بانوان کارمند ادارات دولتی خراسان رضوی فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه دور کار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و فراهم آوردن فرصتی برای سپری کردن اوقات بیشتر در کنار خانواده، با دستور استاندار خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هماهنگی مدیران ذی‌ربط از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

در دستور غلامحسین مظفری آمده است: مقتضی است مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در جهت اجرای مناسب این تصمیم به عمل آورند.

استاندار خراسان رضوی در این پیام تاکید کرد: امید است این اقدام، گامی هرچند کوچک در راستای قدردانی از زحمات و نقش بی‌بدیل بانوان در محیط کار و خانواده باشد.

