خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: موضوع تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی کشور، این روزها به یکی از محورهای پرحاشیه میان دولت، مجلس و استانداری‌ها تبدیل شده است؛ به‌ویژه در خراسان رضوی که ساختار اداری گسترده، تمرکز جمعیتی و حجم بالای خدمات دولتی، آن را به استانی حساس در این تصمیم‌گیری بدل کرده است.

اظهارات اخیر علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تکلیف قانونی این مسئله را روشن‌تر کرده است؛ وی با استناد به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده که ارائه خدمات عمومی باید در شش روز هفته ادامه یابد و هیچ نهادی اختیار تعطیلی رسمی روز پنج‌شنبه را ندارد، مگر با مصوبه قانونی جدید از سوی مجلس شورای اسلامی.

این موضع رسمی دولت، در حالی بیان می‌شود که بخشی از مدیران استانی در پی استفاده از ظرفیت «دورکاری» برای کارکنان هستند تا با حفظ چارچوب قانونی، امکان استراحت یا مدیریت انرژی در پایان هفته را فراهم آورند؛ رفیع‌زاده نیز در همین زمینه تأکید کرده که دورکاری، در صورت رعایت ضوابط مصوبه ۱۳۸۹، می‌تواند راه‌حلی میانی برای توازن کار و بازده باشد.

در مقابل، دیدگاه نمایندگان مجلس در خراسان رضوی از زاویه‌ای متفاوت طرح می‌شود. احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات، معتقد است افزایش روزهای تعطیل رسمی نه‌تنها به بهبود بهره‌وری کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل تراکم تعطیلات مناسبتی در تقویم رسمی کشور، روند اقتصادی و اداری را از نظم مستمر خارج می‌کند.

در سوی دیگر، هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان، ضمن تأیید اصل ضرورت ساماندهی تعطیلات، بر یکسان‌سازی و قانونمندی تأکید دارد.

هر دو نماینده، با درک تفاوت ساختاری میان تهران و سایر استان‌ها، بر لزوم تصمیم‌گیری واحد تأکید دارند؛ زیرا هرگونه چندگانگی در اجرای تعطیلات، موجب اختلال در زنجیره ملی خدمات و پیوستگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

مسئله تعطیلی یا دورکاری پنج‌شنبه‌ها، نه صرفاً یک بحث رفاهی کارمندان بلکه موضوعی چندبُعدی در حوزه بهره‌وری، عدالت اداری، اقتصاد منطقه‌ای و هماهنگی ملی است؛ از همین رو، اتخاذ تصمیم در این زمینه مستلزم توازن میان مصالح عمومی، کارآمدی نظام اداری و آرامش اجتماعی است.

تعطیلی پنجشنبه‌ها در خراسان رضوی ضرورتی ندارد

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش تعطیلات رسمی می‌تواند موجب اختلال در روند فعالیت‌های اداری، اقتصادی و فرهنگی شود و استان خراسان رضوی نیازی به تعطیلی پنجشنبه‌ها ندارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح دیدگاه خود پیرامون طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان‌ها گفت: موضوع افزایش روزهای تعطیل هفته به غیر از جمعه، یکی از مسائل مورد بحث میان دولت و مجلس است که نظرات گوناگونی پیرامون آن مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در شهر تهران، اکثر دستگاه‌های اداری در روز پنجشنبه تعطیل هستند، اما در بسیاری از استان‌ها چنین تعطیلی‌ای برقرار نیست و این امر سبب شده تا برخی نمایندگان از منظر عدالت بین استان‌ها نسبت به این تفاوت انتقاد داشته باشند.

عظیمی‌راد افزود: از دید موافقان، تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند موجب تقویت روابط خانوادگی، تحکیم بنیان خانواده و افزایش آرامش و انگیزه در میان کارکنان شود، به نحوی که کارمندان در پنج روز کاری هفته با تمرکز و بهره‌وری بیشتری به فعالیت بپردازند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلانمی تأکید کرد: کشور ما به دلیل داشتن تعطیلات متعدد ملی، مذهبی و انقلابی، در طول سال روزهای غیرکاری فراوانی دارد و افزایش تعطیلات رسمی نه‌تنها کمکی به روند امور نخواهد کرد، بلکه موجب کاهش بهره‌وری، تضعیف فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و دور شدن از مسیر تلاش و کار مستمر می‌شود.

وی ضمن مخالفت با واگذاری تصمیم‌گیری درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها به استانداران اظهار کرد: چنین تصمیمی می‌تواند سبب بروز بی‌عدالتی میان استان‌ها شود، زیرا ممکن است برخی استان‌ها مشمول تعطیلی شوند و برخی دیگر خیر و همین امر اختلافات اجرایی و نگرش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند.

عظیمی راد با اشاره به وضعیت فعلی کشور گفت: در شرایطی که به دلیل مشکلاتی چون قطع برق، آب، گاز، ناترازی انرژی و آلودگی هوا شاهد تعطیلات ناگهانی و مکرر هستیم، اضافه کردن تعطیلی پنجشنبه‌ها عملاً حجم روزهای تعطیل سال را بیش از پیش افزایش خواهد داد و موجب اختلال جدی در روند عملکرد ادارات و واحدهای اقتصادی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کشور در شرایط کنونی نیازی به تعطیلی بیشتر ندارد و باید حتی نسبت به کاهش تعطیلات رسمی نیز اقدام شود تا اهتمام به کار، تلاش و پیشرفت ملی تقویت شود.

وی افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید به صورت سراسری و هماهنگ در سطح حاکمیت انجام شود تا عدالت و انسجام در سیاست‌های اجرایی کشور حفظ شود.

تعطیلی پنجشنبه‌ها باید در سراسر کشور یکسان‌سازی شود

هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در کشور اظهار کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع کاهش ساعات کاری کارکنان و تعطیلی پنجشنبه‌ها بررسی و تصویب شده است، اما هنوز به مرحله نهایی و رسمی در صحن علنی مجلس نرسیده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیمات ناهماهنگ میان استان‌ها افزود: اینکه استان خراسان رضوی تعطیل باشد اما سایر استان‌ها نه، خارج از قاعده قوانین اداری کشور است. چنین تصمیماتی باید به صورت واحد و ملی اتخاذ شود تا عدالت اداری و کاری برقرار شود.

وی با اشاره به وضعیت دستگاه‌های اجرایی در پایتخت گفت: در تهران، بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پنج‌شنبه‌ها تعطیل هستند، اما لازم است مبنای این تعطیلی قانون سراسری باشد تا تمامی استان‌ها از روند واحدی پیروی کنند و شاهد چندگانگی در اجرا نباشیم.

محمدپور با بیان اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها به افزایش کیفیت زندگی و کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، اضافه کرد: با کاهش فشار ساعات کاری، فرصت بیشتری برای بازیابی توان نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود؛ در عین حال باید مجموع ساعات قانونی کار حفظ شود تا منافع اقتصادی و اداری کشور آسیب نبیند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامیخاطرنشان کرد: رئیس سازمان امور استخدامی کشور نیز اعلام کرده که تعطیلی پنجشنبه‌ها در اختیارات دولت نیست و نیاز به مصوبه رسمی مجلس دارد؛ بنابراین هرگونه اقدام مستقل در سطح استانی بدون پشتوانه قانونی قابل اجرا نیست.

وی با اشاره به الگوی کشورهای توسعه‌یافته گفت: در کشورهای پیشرفته، کیفیت کار مبناست نه تعداد روز کاری. با این حال در کشور ما تعطیلی هم‌زمان پنجشنبه و جمعه ممکن است فشار اقتصادی و اداری ایجاد کند، چرا که در سطح بین‌المللی عمدتاً شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل هستند. باید تصمیمی اتخاذ شود که هم به راندمان کاری لطمه نزند و هم عدالت اداری را محقق سازد.

محمد پور تأکید کرد: ضرورت دارد دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، سازوکار واحدی برای اجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها در سراسر کشور تدوین کنند تا از تصمیمات پراکنده استانی جلوگیری شود.

در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، آلودگی هوا، محدودیت منابع و نوسانات اقتصادی روبه‌روست، اتخاذ هر تصمیم درباره ساختار کاری ادارات باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین خلل را در ارائه خدمات عمومی ایجاد کند و هم‌زمان رضایت کارکنان را نیز حفظ نماید.

تعطیلی پنج‌شنبه‌ها بدون مبنای مصوب به زیان خدمات عمومی تمام می‌شود

خراسان رضوی به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و زیارتی‌ترین استان‌های کشور، نمی‌تواند رویکردی جز انضباط اداری و استمرار خدمات را در پیش گیرد؛ ازاین‌رو هر تصمیمی درباره تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید با لحاظ مصالح زائران، مردم و بخش تولید اتخاذ شود.

اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حاکی از آن است که دولت به دنبال اصلاح ساختار تعطیلات از مسیر قانونی و مصوبه مجلس است، نه تصمیمات موردی استانداران؛ این رویکرد می‌تواند مانع پراکندگی و چندگانگی مقررات در سطح کشور شود.

در عین حال، ظرفیت «دورکاری» فرصتی است که با مدیریت هوشمند می‌تواند روز پنج‌شنبه را از رکود خارج کند و به روزی برای بازبینی، آموزش، برنامه‌ریزی و کاهش حجم ترددهای شهری بدل سازد، بدون آنکه روند خدمت‌رسانی متوقف شود.

پنج‌شنبه‌ها می‌تواند به جای تعطیلی مطلق، روزی برای اجرای سیاست‌های انعطاف‌پذیر اداری باشد؛ روزی با حضور نوبتی کارکنان، فعالیت نیمه‌حضوری یا انجام کار از منزل، مشروط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه‌های نظارتی. رعایت عدالت کاری میان استان‌ها، نکته محوری دیگری است که در سخنان نمایندگان مجلس به وضوح مشاهده می‌شود. تصمیم‌های سلیقه‌ای در استان‌ها، چهره نظام اداری کشور را چندپاره می‌کند و این خود مانع انسجام عملیاتی دولت در سطح ملی خواهد بود.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری الزاماً با افزایش روز تعطیل حاصل نمی‌شود، بلکه با بهینه‌سازی ساعات کار، بهبود محیط اداری و ارتقای انگیزه کارکنان می‌توان به بازدهی بالاتر رسید.

اگر مجلس بتواند با همکاری دولت، سازوکار دقیق و واحدی برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری پنج‌شنبه‌ها تدوین کند، این اقدام می‌تواند گامی در جهت عدالت زمانی، کاهش فرسودگی شغلی و بالا رفتن رضایت شغلی کارکنان باشد.

در مقابل، هرگونه تصمیم شتاب‌زده برای تعطیلی استانی یا ناهماهنگ، نه‌تنها به اقتصاد منطقه‌ای آسیب می‌زند بلکه برنامه‌ریزی‌های کلان بودجه‌ای، آموزشی و خدماتی را نیز دچار اختلال خواهد کرد؛ اتفاقی که در استان پرترددی چون خراسان رضوی تأثیری مضاعف خواهد داشت.

مسئله تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را باید فراتر از یک مطالبه اداری کوتاه‌مدت دید؛ این موضوع به بازآرایی نظام کار و خدمات عمومی کشور بازمی‌گردد و شرط موفقیت آن، وحدت تصمیم، مبنای قانونی و رویکرد واقع‌گرایانه میان دولت و مجلس است تا هم بهره‌وری ارتقا یابد و هم عدالت اداری در سراسر کشور برقرار بماند.