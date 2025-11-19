به گزارش خبرنگار مهر، سینوش همتزاده صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی استاندارد با قدردانی از حضور رئیس پژوهشگاه استاندارد، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی استان، همافزایی میان بخشهای مختلف را شرط اصلی تحقق توسعه پایدار دانست.
وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشمانداز مشترک برای جهان بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف» گفت: انتخاب این شعار نشان میدهد که دستیابی به اهداف توسعه پایدار بدون مشارکت گسترده دولت، نهادهای علمی، بخش خصوصی و مردم امکانپذیر نیست. به گفته او، استانداردها بهعنوان شاخص اصلی توسعه پایدار، نقشی کلیدی در اعتمادسازی، تسهیل تجارت و ارتقای همکاریهای ملی و بینالمللی دارند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری عملکرد این ادارهکل را در چهار محور استانداردسازی، آموزش و ترویج، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی تشریح کرد و افزود: با اجرای کامل برنامههای عملیاتی در سال جاری، این ادارهکل موفق به کسب عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد.
همتزاده به تدوین، تجدیدنظر و بازنگری ۱۴۰ استاندارد ملی طی سال گذشته، برگزاری بیش از ۸۵۰۰ نفرساعت دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان و اجرای طرحهای ترویجی از جمله حضور در نمایشگاه توانمندیهای صنعتی و اجرای طرح سفیران استاندارد در مدارس اشاره کرد. وی هدف این طرح را نهادینهسازی فرهنگ استاندارد از دوران کودکی دانست.
وی در بخش ارزیابی انطباق خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۸۲ فرآورده تولیدی استان دارای پروانه استاندارد معتبر هستند و تنها در سال جاری ۲۵ پروانه جدید صادر شده است. همچنین طی هفت ماه نخست سال، ۴۸۸ بازرسی فنی و ۵۵۲ نمونهبرداری از واحدهای تولیدی انجام شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: ۲۹۶ بازرسی از تجهیزات تفریحی و ۲۷۴ بازرسی از آسانسورها صورت گرفته و اکثر دستگاههای دولتی اکنون دارای استانداردهای لازم هستند. وی همچنین از انجام ۶۲۱ بازرسی جایگاههای سوخت، آزمون ۱۴۵ وسیله نقلیه جادهای و آزمون ۴۳۵ ترازوهای فروشگاهی خبر داد.
همتزاده اعلام کرد: امسال سه واحد تولیدی و شخصیت حقیقی از استان در ارزیابیهای سازمان ملی استاندارد جزو منتخبین کشوری قرار گرفتند و در مراسم روز جهانی استاندارد با حضور رئیسجمهور مورد تقدیر واقع شدند.
وی در پایان بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاهها و نهادها تأکید کرد و گفت: اجرای استانداردها و تحقق اهداف عالی سازمان ملی استاندارد بدون مشارکت جدی بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی امکانپذیر نیست و امید است با همافزایی بیشتر، مسیر دستیابی به توسعه پایدار هموارتر شود.
نظر شما