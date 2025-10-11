صدور ۵۴ پروانه استاندارد اجباری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سینوش همتزاده صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شعار امسال سازمان بینالمللی استاندارد، اظهار کرد: محوریت شعار «مشارکت برای تحقق اهداف» برگرفته از هدف هفدهم سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد است که بر همکاری دولتها، نهادهای علمی و مردم برای دستیابی به اهداف کلان تأکید دارد.
وی افزود: استانداردها شاخصهای مهمی در مسیر توسعه پایدار محسوب میشوند و نقش آنها در ارتقای کیفیت زندگی، حفظ محیط زیست، ایمنی خدمات، تجارت حلال و شهرهای هوشمند غیرقابل انکار است.
همتزاده با اشاره به برنامههای هفته استاندارد، گفت: در نخستین روز این هفته که به کودکان اختصاص دارد، موضوعاتی چون فرهنگسازی، مسئولیت اجتماعی، اعتبار ملی و آموزش مفاهیم استاندارد در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: در سال جاری، اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری موفق شد با کسب امتیاز کامل هزار از هزار، عنوان دستگاه برتر عمومی را در جشنواره شهید رجایی از آن خود کند. این موفقیت حاصل تلاش جمعی همکاران اداره کل در تحقق شاخصهای عمومی و اختصاصی بوده است.
وی با اشاره به اقدامات آموزشی این اداره، بیان کرد: طی یک سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار و ۹۵۶ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان واحدهای تولیدی و فعالان حوزه استاندارد برگزار شده است.
همتزاده همچنین از حضور فعال اداره کل در نمایشگاه توانمندیهای صنایع استان در مردادماه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، ضمن معرفی محصولات ترویجی، دورههای آموزشی استاندارد برای عموم برگزار شد که با استقبال گسترده بازدیدکنندگان همراه بود.
وی به اجرای طرح «سفیران استاندارد» در مدارس اشاره کرد و افزود: در این طرح، دانشآموزانی به عنوان سفیر استاندارد انتخاب شده و آموزشهایی در زمینه شناخت علامت استاندارد، اصالت کالا و رعایت اصول استاندارد دریافت میکنند تا این مفاهیم را به همسالان خود منتقل کنند.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به عملکرد حوزه ارزیابی انطباق، گفت: در یک سال اخیر، ۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مشمول مقررات اجباری و اختیاری صادر شده است. محصولات مشمول استاندارد اجباری، پیش از تولید و عرضه در سطح جامعه، ملزم به دریافت این پروانه هستند.
صدور گواهی ایمنی آسانسور، بازرسی فنی و نظارت بر بازار کالاهای مشمول استاندارد
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: در یک سال گذشته، ۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور صادر شده و بیش از ۷۰۰ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام گرفته است.
همتزاده با اشاره به اقدامات نظارتی اداره کل استاندارد، اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، اغلب ادارات و دستگاههای دولتی استان عملیات استانداردسازی آسانسورهای خود را انجام دادهاند و تنها یکی دو مورد باقی ماندهاند که در حال پیگیری هستند.
وی افزود: در همین مدت، ۳۹۶ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته که در مجموع به ۷۲۸ مورد در طول سال رسیده است. در این بازرسیها، کارشناسان آزمایشگاهها، انبارها و بخشهای مختلف واحدهای تولیدی را بررسی کرده و نواقص احتمالی را به تولیدکنندگان اعلام کردهاند.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به نمونهبرداری از محصولات تولیدی، گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون، ۸۶۸ نمونه از محصولات تولیدی کارخانجات استان اخذ شده که ۴۵۷ مورد آن مربوط به ششماهه نخست سال جاری بوده است. این نمونهها در آزمایشگاههای معتبر مورد آزمون قرار گرفتهاند و در صورت مغایرت با استاندارد، اقدامات قانونی لازم از جمله تشکیل کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است.
همتزاده ادامه داد: در یک سال اخیر، ۶ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برای رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی برگزار شده که بسته به نوع تخلف و میزان تکرار، منجر به صدور تذکر، اخطار یا جریمه نقدی شده است.
وی با اشاره به نظارت بر بازار و مراکز عرضه کالا، بیان کرد: در سال جاری، ۵۳۷۵ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در استان انجام شده است. کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری بوده و فاقد پروانه استاندارد بودند، از سطح بازار جمعآوری شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان افزود: علاوه بر نظارت بر واحدهای تولیدی، نمونهبرداری از محصولات عرضهشده در بازار نیز انجام شده تا از سلامت و اصالت کالاهای مصرفی مردم اطمینان حاصل شود. در برخی موارد، کالاهایی از استانهای دیگر که در بازار استان عرضه شده بودند، با استانداردهای ملی مطابقت نداشتند و نتایج آزمون آنها در سامانه وزارت صمت ثبت و پیگیریهای قانونی انجام شده است.
همتزاده همچنین از اجرای طرحهای ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز خبر داد و گفت: در این طرحها، از اقلام غذایی پرمصرف نمونهبرداری و آزمونهای استاندارد انجام شد که شامل ۳۰ مورد در ماه رمضان و ۳۰ مورد در ایام نوروز بوده است.
وی با اشاره به وظیفه نظارت بر صادرات و واردات کالاهای مشمول استاندارد، اظهار کرد: در یک سال اخیر، اداره کل استاندارد استان با همکاری گمرک، ارزیابیهای لازم را در کمترین زمان ممکن انجام داده و گواهیهای مربوطه را صادر کرده است. همچنین برای نخستین بار، اقدامات مؤثری در راستای تثبیت صادرات کالا از استان صورت گرفته است.
صدور گواهیهای تشویقی، نظارت بر بازار و تسهیل صادرات کالا از استان
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت:در یک سال گذشته، ۷ مورد پروانه استاندارد تشویقی صادر شده و بیش از ۵ هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در استان انجام گرفته است.
همتزاده، با اشاره به استقبال تولیدکنندگان از دریافت پروانه استاندارد، اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی با هدف ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد مصرفکنندگان، تقاضای دریافت پروانه استاندارد تشویقی را ارائه میدهند که در سال جاری، ۷ مورد از این نوع پروانهها صادر شده است.
وی افزود: در حوزه ایمنی، ۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور در یک سال اخیر صادر شده که بخش عمدهای از آن مربوط به ششماهه نخست سال جاری بوده است. خوشبختانه اغلب ادارات و دستگاههای دولتی استان عملیات استانداردسازی آسانسورهای خود را انجام دادهاند و تنها موارد محدودی باقی ماندهاند که در حال پیگیری هستند.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به بازرسیهای فنی، گفت: در یک سال گذشته، ۷۲۸ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شده که ۳۹۶ مورد آن در ششماهه نخست سال جاری صورت گرفته است. در این بازرسیها، کارشناسان بخشهای مختلف از جمله آزمایشگاهها و انبارها را بررسی کرده و نواقص احتمالی را به تولیدکنندگان اعلام کردهاند.
همتزاده ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تاکنون، ۸۶۸ نمونه از محصولات تولیدی کارخانجات استان اخذ شده که ۴۵۷ مورد آن مربوط به نیمه اول سال جاری بوده است. این نمونهها در آزمایشگاههای معتبر مورد آزمون قرار گرفتهاند و در صورت مغایرت با استاندارد، اقدامات قانونی از جمله تشکیل کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است.
وی افزود: در یک سال اخیر، ۶ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برای رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی برگزار شده که بسته به نوع تخلف و میزان تکرار، منجر به صدور تذکر، اخطار یا جریمه نقدی شده است.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به نظارت بر بازار، گفت: در سال جاری، ۵۳۷۵ مورد بازرسی از مراکز عرضه کالا در استان انجام شده است. کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری بوده و فاقد پروانه استاندارد بودند، از سطح بازار جمعآوری شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: علاوه بر نظارت بر واحدهای تولیدی، نمونهبرداری از محصولات عرضهشده در بازار نیز انجام شده تا از سلامت و اصالت کالاهای مصرفی مردم اطمینان حاصل شود. در برخی موارد، کالاهایی از استانهای دیگر که در بازار استان عرضه شده بودند، با استانداردهای ملی مطابقت نداشتند و نتایج آزمون آنها در سامانه وزارت صمت ثبت و پیگیریهای قانونی انجام شده است.
همتزاده همچنین از اجرای طرحهای ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز خبر داد و گفت: در این طرحها، از اقلام غذایی پرمصرف نمونهبرداری و آزمونهای استاندارد انجام شد که شامل ۳۰ مورد در ماه رمضان و ۳۰ مورد در ایام نوروز بوده است.
وی در پایان با اشاره به نظارت بر صادرات و واردات کالاهای مشمول استاندارد، اظهار کرد: در یک سال اخیر، اداره کل استاندارد استان با همکاری گمرک، ارزیابیهای لازم را در کمترین زمان ممکن انجام داده و گواهیهای مربوطه را صادر کرده است. همچنین برای نخستین بار، اقدامات مؤثری در راستای تثبیت صادرات کالا از استان صورت گرفته که با همکاری دستگاههای مرتبط در حال اجراست.
نظر شما