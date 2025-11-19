به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی, وزیر ارتباطات با رشاد نبی‌اف، وزیر توسعه دیجیتال و حمل‌ونقل جمهوری آذربایجان دیدار و درباره همکاری‌های زیرساختی، هماهنگی‌های فرکانسی، توسعه همکاری‌های فضایی، امنیت سایبری و تقویت مسیرهای ترانزیت داده میان دو کشور گفتگو کرد.

در این دیدار، با قدردانی از میزبانی «فوق‌العاده» جمهوری آذربایجان در برگزاری اجلاس ITU، گفت روابط ایران و آذربایجان در ماه‌های اخیر-به‌ویژه پس از سفر رئیس‌جمهور کشورمان به باکو-در بسیاری از حوزه‌ها روندی رو به رشد یافته است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مداوم رئیس‌جمهور برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان، تأکید کرد: «ایران و آذربایجان دو ملت دیرینه‌دوست با پیوندهای ناگسستنی هستند و همکاری‌های دیجیتال و زیرساختی بخش مهمی از منافع راهبردی دو کشور را تشکیل می‌دهد.»

تمرکز بر هماهنگی‌های فرکانسی و حل‌وفصل پرونده‌های فنی

هاشمی یادآور شد یکی از اصلی‌ترین محورهای همکاری، موضوع «تدارکات فرکانسی و مدیریت سیگنال» در مناطق مرزی است؛ حوزه‌ای که سال‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو بود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر و منظم میان دو کشور گفت: «تعیین یک نماینده ویژه برای پیگیری این موضوع سبب شد توافقات مهمی میان تهران و باکو نهایی شود و مسیر همکاری‌ها در حوزه تنظیم‌گری باز شود.»

وزیر ارتباطات همچنین همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای را از دیگر محورهای مهم دانست و افزود نزدیکی دیدگاه‌های فنی تهران و باکو می‌تواند به همگرایی در توسعه خدمات فضاپایه و مدیریت طیف منجر شود.

تقویت همکاری‌های فناوری و توسعه‌ای میان تهران و باکو

او با اشاره به ظرفیت‌های مکمل دو کشور در حکمرانی دیجیتال، شبکه‌های مخابراتی و توسعه پروژه‌های مشترک فناوری اطلاعات گفت ایران برای گسترش همکاری در حوزه‌های ماهواره‌ای، زیرساخت، ترانزیت داده و امنیت سایبری کاملاً آماده است.

هاشمی تأکید کرد ایجاد مسیرهای پایدار و راهبردی برای ترانزیت داده (در امتداد کریدور شمال-جنوب و همچنین شرق-غرب) به نفع هر دو کشور است و تهران از توسعه این همکاری‌ها استقبال می‌کند.

استقبال آذربایجان از توسعه همکاری‌ها

در این دیدار، رشاد نبی‌اف وزیر توسعه دیجیتال و حمل‌ونقل جمهوری آذربایجان نیز با قدردانی از نقش ایران در همکاری‌های منطقه‌ای، از تدوین یادداشت تفاهم مشترک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استقبال کرد و گفت: این سند می‌تواند در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور امضا شود.

وی آمادگی آذربایجان برای همکاری در توسعه ماهواره‌های سنجشی، امنیت سایبری، و پروژه‌های فضایی مشترک را اعلام کرد و گفت: خرید تصاویر ماهواره‌ای و فعالیت مشترک در حوزه کسب‌وکارهای فضاپایه از جمله موضوعات مورد علاقه باکو است.

وزیر آذربایجان ضمن اشاره به همکاری‌های زیرساختی با شرکت دلتا و نقش دو کشور در مسیرهای ترانزیتی منطقه، بر اهمیت ایجاد کریدورهای مشترک داده تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیته تخصصی ICT و نشست‌های B2B برای شناسایی ظرفیت‌ها و مشارکت‌های جدید میان شرکت‌های ایرانی و آذربایجانی تشکیل شود.

وی همچنین پیشنهاد داد پیش‌نویس تفاهم‌نامه ICT میان دو کشور مبادله و برای امضا در جریان سفر آینده وزیر آذربایجان به تهران و حضور در اجلاس وزیران ارتباطات کشورهای حوزه دریای خزر در سال ۲۰۲۶ آماده شود.