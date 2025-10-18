پروتکل هماهنگی فرکانسی بین ایران و آذربایجان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علیرضا درویشی، مدیرکل دفتر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مفاد این پروتکل گفت: در این نشست پس از بررسی گزارش نتیجه درایوتست های انجام شده در مناطق مرزی ایران و آذربایجان، در این پروتکل هر دو کشور متعهد شدند ظرف سه ماه آینده برای رفع این تداخلات و سرریز سیگنال اقدام کنند.

وی افزود: تدوین معیارهای فنی برای ارزیابی تداخل‌های فرکانسی و سرریز سیگنال باندهای فرکانسی جدید در مناطق مرزی با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه ایران و آذربایجان یکی دیگر از مفاد این پروتکل است که بر اساس آن هر دو طرف می‌توانند تداخلات و سرریز سیگنال را به حداقل برسانند.

درویشی در تشریح این معیارها عنوان کرد: این معیارهای ارزیابی در برخی فناوری‌ها بر اساس تقسیم فرکانس و در برخی دیگر بر اساس تعیین سطح سیگنال در نقاط مرزی است که با اندازه گیری آنها در مناطق مرزی، میزان رعایت این معیارها از سوی دو کشور مشخص می‌شود.

وی با اشاره با اینکه آخرین پروتکل هماهنگی فرکانسی مربوط به سال ۲۰۱۶ بود، تصریح کرد: با توجه به تغییر فناوری‌های حوزه ارتباطات سیار بویژه توسعه نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه (5G)، پروتکل‌های هماهنگی فرکانسی قبلی بروز رسانی و مفاد آن با توافق اپراتورهای ایران و آذربایجان تدوین شد و پس از این نشست، تمامی ارزیابی و پایش های فرکانسی در مناطق مرزی، بر اساس پروتکل جدید انجام می‌شود و هر دو طرف موظف هستند بر اساس پروتکل جدید، تداخلات و سرریز سیگنال در مناطق مرزی را رفع کنند.

درویشی افزود: در این نشست سه روزه در راستای معاهدات بین‌المللی منطقه‌ای پخش فراگیر، توافقات نشست قبلی امسال در باکو پیگیری شد تا ضمن عدم ایجاد اختلال در پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فضای فرکانسی کافی نیز برای ایران و آذربایجان در مناطق مرزی فراهم باشد.

نشست سه روزه هماهنگی فرکانسی با حضور معاونین، مدیران حوزه رادیویی و بین‌الملل رگولاتوری و مشاور ارشد وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل و مدیران ارشد طیف فرکانسی جمهوری آذربایجان و نمایندگان صدا و سیما و اپراتورهای ارتباطات سیار دو کشور به مدت ۳ روز برگزار شد.