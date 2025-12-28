برگزاری نشست هماهنگی فرکانسی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل دفتر سازمانهای تخصصی بین المللی با اشاره به این خبر گفت: این نشست با هدف بررسی تغییرات مربوط به ثبت ایستگاههای پخش همگانی در باندهای فرکانسی پایین‌تر و بالاتر از ۶۰۰ مگاهرتز، اختلالات ایجاد شده در منطقه خلیج فارس و همچنین بررسی اجرای توافق‌های امضا شده در نشست هماهنگی فرکانسی این کشورها درسال ۲۰۲۳ درباره سرریز و تداخلات در شبکه‌های موبایل برگزار شد.

علیرضا درویشی تحکیم و تقویت جایگاه فنی و مقرراتی ج. ا. ایران در هماهنگی‌های منطقه‌ای، صیانت از حقوق فرکانسی کشور در باندهای پخش همگانی و موبایل، بهبود عملی اجرای ترتیب نامه کنترل سرریز و تداخل در شبکه‌های موبایل و ایجاد بستر رسمی برای بازنگری و بهبود ترتیبات هماهنگی فرکانسی آتی را از دستاوردهای برگزاری این نشست عنوان کرد.

وی افزود: در ادامه نشست هماهنگی فرکانسی، جلسات دوجانبه ای نیز بین ایران و کشورهای عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی به منظور تحکیم روابط کاری و دوستانه برگزار شد.