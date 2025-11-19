پیگیری مشکلات بخش کشاورزی و صنعت با تأکید بر خودکفایی و امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری کردستان برگزار شد، بر ضرورت شفاف‌سازی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود در بخش‌های کشاورزی و صنعت تأکید کرد.

وی افزود: هدف ما این است که در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، جلسات تخصصی با حضور فعالین اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان برگزار کنیم تا مشکلات و چالش‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی استان به‌ویژه در بخش کشاورزی و دامپروری به‌طور جدی و هدفمند پیگیری شوند.

ازهاری با اشاره به جلسه پیشین شورا که به مشکلات دامپروری و کشاورزی استان پرداخته شده بود، گفت: در جلسه قبل، به طور مفصل به مشکلات موجود در بخش دامپروری پرداخته شد و تصمیماتی اتخاذ شد و در این جلسه نیز با توجه به اهمیت گستردگی مشکلات این حوزه در استان، باید مسائل و مشکلات به صورت دقیق و ریز بررسی شود و تصمیمات لازم برای رفع آن‌ها گرفته شود.

امنیت غذایی و خودکفایی در برابر تحریم‌ها

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان ضمن اشاره به دشمنی‌های کشورهای خارجی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش اثرات این تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات حیاتی که در اسناد بالادستی کشور نیز بر آن تأکید شده، امنیت غذایی است و در شرایط فعلی کشور، باید از تمامی ظرفیت‌های داخلی برای تأمین امنیت غذایی استفاده کنیم و این مهم باید در دستور کار تمامی فعالین اقتصادی و نهادهای دولتی قرار گیرد.

ازهاری همچنین افزود: دشمنان تلاش دارند تا کشور را از تأمین نیازهای اساسی خود محروم کنند، اما ایران اسلامی با داشتن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به خوبی بر مشکلات اقتصادی فائق آید و در همین راستا، توسعه صنایع داخلی و حمایت از تولیدات بومی باید در اولویت قرار گیرد.

توجه به ظرفیت‌های بومی و صنایع تکمیلی

وی در ادامه به ضرورت توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن در استان کردستان اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان کردستان، تولیدات کشاورزی و دامی است که می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات ایفا کند، به‌ویژه در بخش مرغداری، تعداد زیادی واحدهای تولیدی فعال وجود دارد که می‌توانند در توسعه اشتغال و تولید گوشت مرغ نقش کلیدی داشته باشند.

ازهاری با تأکید بر اهمیت توجه به اقلیم خاص استان و نیاز به بومی‌سازی سویه‌های مرغ و دام گفت: با توجه به شرایط خاص اقلیمی استان، باید بررسی دقیقی صورت گیرد تا سویه‌های مناسب با این شرایط شناسایی و در تولیدات کشاورزی و دامی به‌کار گرفته شوند و همچنین، توجه به صنایع تکمیلی مانند بسته‌بندی گوشت مرغ و تقویت کشتارگاه‌های استان باید در دستور کار قرار گیرد.

مشکلات صادرات و تأمین تسهیلات برای واحدهای تولیدی

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکل صادرات محصولات دامی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، محدودیت‌های صادراتی است و بسیاری از تولیدات دامی استان به خارج از کشور صادر نمی‌شوند و این مسئله نیاز به توجه ویژه دارد. باید با فرهنگ‌سازی و مدیریت صحیح، راه‌حل‌هایی برای حل این مشکل پیدا کنیم.

وی افزود: در این راستا، باید تسهیلات بانکی بیشتری برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا این واحدها با مشکل ورشکستگی مواجه نشوند و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و همچنین، توجه به کشتارگاه‌های استان و تجهیز آن‌ها به ماشین‌آلات یخچال‌دار برای نگهداری و حمل و نقل محصولات، می‌تواند در حل این مشکلات مؤثر باشد.

تأکید بر تقویت کار تحقیقاتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

ازهاری همچنین بر لزوم تقویت فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه بهبود فرآیندهای تولیدی و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و دامپروری تأکید کرد و گفت: با توجه به تحولات سریع در حوزه فناوری و علم، نیاز داریم تا از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقیق و توسعه استفاده کنیم و مشکلات موجود در بخش کشاورزی و دامپروری را با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید حل کنیم.

وی افزود: در سفرهای آتی، یکی از درخواست‌های ما از مقامات کشوری این است که حمایت بیشتری از طرح‌های تحقیقاتی و فناوری در استان‌های مختلف صورت گیرد تا زمینه‌های رشد و پیشرفت در این بخش فراهم شود.

در پایان، ازهاری با اشاره به برنامه‌های آینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان کردستان، گفت: در سال جاری، جلسات متعددی با حضور فعالین اقتصادی برگزار خواهد شد تا مسائل و مشکلات استان به طور دقیق پیگیری و حل شوند و امیدواریم با همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و فعالین اقتصادی، بتوانیم به حل مشکلات موجود در بخش کشاورزی و دامپروری استان پرداخته و زمینه‌های توسعه پایدار در این بخش‌ها را فراهم کنیم.