دریافت 11 MB کد خبر 6661169 https://mehrnews.com/x39Dmf ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ کد خبر 6661169 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ فراخوان عجیب براندازی سلطنت طلبان تمسخر فراخوان عجیب براندازان برای برگزاری تجمع در ۲۵ آبان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: کشوری که استقلال ندارد هیچ ندارد ۱۳ آبان؛ آینه تمامنمای استکبار و منشور بصیرت ملت ایران کودتای ۲۸ مرداد؛ درسی تاریخی برای امروز ایران طیفهایی که نسبتی با ارزشها و انقلاب ما ندارند نیز به کشتارهای رژیم صهیونیستی اعتراض میکنند برچسبها براندازی رضا پهلوی رژیم پهلوی
نظر شما