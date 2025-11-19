ورود وزیر ورزش و جوانان به مشکلات باشگاه استقلال خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، بعدازظهر سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴، جلسه‌ای با حضور اسکندری مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کیوان بابادی مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، بهنام ابولقاسم‌پور معاون ورزشی باشگاه استقلال خوزستان و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در وزارت ورزش برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت باشگاه استقلال خوزستان، راهکارهای رفع مشکلات ساختاری و مالی، و همچنین روندِ اصلاح و بهسازیِ ورزشگاه غدیر اهواز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی باشگاه استقلال خوزستان در فوتبال ایران، این باشگاه را مجموعه‌ای مولد، اثرگذار و دارای ظرفیت ملی توصیف کرد و اعلام کرد که وزارت ورزش با جدیت وارد موضوعات مرتبط با این باشگاه خواهد شد.

دنیامالی همچنین قول مساعد برای پیگیری مشکلات، تسهیل روندهای اداری و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای باشگاه ارائه داد. وی تأکید کرد که حفظ و تقویت جایگاه استقلال خوزستان در فوتبال کشور از اولویت‌های وزارتخانه است.

در پایان جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارت ورزش، باشگاه استقلال خوزستان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران تشکیل شود تا پیگیری اصلاحات ورزشگاه غدیر و نیازهای فوری باشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.