صعود تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ فیفا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی ماه نوامبر (آبان) به ترتیب در تاریخهای ۲۲ و ۲۷ آبان در تورنمنت چهارجانبه العین امارات به ترتیب رو در روی تیمهای کیپوِرد و ازبکستان قرار گرفت که هر دو دیدار در ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و در دیدار با کیپوِرد، ملیپوشان کشورمان موفق شدند در ضربات پنالتی حریف خود را شکست دهند اما در دیدار با ازبکستان نتیجه را در ضربات پنالتی واگذار کردند.
با توجه به اتمام دیدارهای فیفادی در ماه جاری میلادی، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رنکینگ جدید تیمهای ملی را منتشر کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران با ۰۲/ ۱۶۱۷ امتیاز با یک رده صعود در جایگاه بیستم دنیا و دوم آسیا قرار گرفت.
تیم ملی ژاپن با ۱۲/ ۱۶۵۰ امتیاز در رده هجدهم جهان و اول آسیا ایستاده است. تیمهای ملی اسپانیا، آرژانتین و فرانسه به ترتیب در ردههای اول تا سوم جهان قرار دارند.
