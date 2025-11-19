فرماندار دشتی: شهرستان آماده استقبال از ۲ شهید گمنام است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه به همراه سرهنگ حیدرپور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر از یادمان شهدای گمنام روستاهای محمدآباد و فقیه‌حسنان در بخش مرکزی دشتی بازدید کردند.

در این بازدید، فرماندار دشتی روند پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را مثبت ارزیابی کرد و بر ضرورت تکمیل و آماده‌سازی هرچه سریع‌تر این اماکن معنوی تأکید نمود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ هویت دفاع مقدس در جامعه گفت: یادمان‌های شهدا کانون‌های فرهنگی و معنوی مهمی هستند و باید با کیفیت مناسب و در شأن مقام والای شهدا تکمیل و بهره‌برداری شوند.

سرهنگ حیدرپور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر نیز در این بازدید از همکاری فرمانداری دشتی و همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان قدردانی کرد و بر برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری مراسم استقبال از شهدا تأکید نمود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هفته آینده شهرستان دشتی میزبان دو شهید گمنام خواهد بود و مقدمات لازم برای استقبال و تشییع باشکوه این شهدای والامقام در حال انجام است.