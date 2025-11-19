پیکر ۶ شهید گمنام وارد بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ورود پیکر پاک ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح چهارشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم و مسئولان در فرودگاه بوشهر برگزار شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر با گرامیداشت ایام فاطمیه و تجلیل از شهدای والامقام گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکرهای مطهر ۶ شهید گمنام با استقبال باشکوه مردم انقلابی بوشهر، وارد فرودگاه بین‌المللی این شهر شد.

سرهنگ رضا حیدرپور با اشاره به هماهنگی کامل با ستاد معراج شهدا افزود: سه پیکر پس از تشییع در نقاط مختلف استان، به معراج شهدای تهران بازگردانده می‌شود و سه شهید دیگر، میهمان دیار سرداران دلاور در روستاهای فقیه‌حسنان، محمدآباد و سرمستان شهرستان‌های دیر و دشتی خواهند بود.

سرهنگ حیدرپور تشریح کرد: شهید روستای فقیه‌حسنان شهرستان دشتی، رزمنده ۲۸ ساله‌ای است که در عملیات بدر شرق دجله به شهادت رسید و پیکر مطهرش روز سوم آذر از مصلا جمعه خورموج به سمت روستای فقیه حسنان تشییع و تدفین خواهد شد.

وی ادامه داد: شهید روستای محمدآباد شهرستان دشتی نیز در سن ۲۰ سالگی در منطقه عملیاتی مجنون طی سال ۶۷ به شهادت رسید و مراسم تدفین پیکر این شهید روز سه‌شنبه چهارم آذرماه در روستای محمدآباد برگزار می‌شود.

به گفته مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر شهید روستای سرمستان شهرستان دیر، نوجوان ۱۹ ساله‌ای است که در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به فیض شهادت نائل آمد. مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید در روستای سرمستان برگزار خواهد شد.

حیدرپور ادامه داد: با تدفین این سه شهید، تعداد شهدای گمنام استان بوشهر به ۱۷۹ نفر و تعداد نقاط یادمان‌های شهدای گمنام به ۸۳ یادمان افزایش خواهد یافت.