خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- قاسم بازیاری: فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان دشتی همواره به‌عنوان یکی از سرمایه‌های معنوی این دیار شناخته می‌شود؛ دیاری که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون صدها شهید والامقام را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

حضور شهیدان در این منطقه به‌قدری عمیق و اثرگذار است که بسیاری از خانواده‌ها و نسل‌های جدید، هویت اجتماعی و فرهنگی خود را با نام و یاد شهدا گره زده‌اند.

این روزها نیز حال و هوای شهرستان دشتی بار دیگر رنگ و بوی شهادت گرفته است، قرار است پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میهمان مردم خونگرم دشتی شوند و در روستاهای محمدآباد و فقیه‌حسنان تشییع و تدفین گردند.

این اتفاق برای مردم شهرستان یک رخداد معنوی بزرگ به شمار می‌رود و از هم‌اکنون شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری در میان اهالی این مناطق ایجاد کرده است.

تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر زمان سخن از شهید و شهادت به میان می‌آید، مردم دشتی به صورت خودجوش و پرشور در میدان حاضر می‌شوند؛ چه در دفاع مقدس، چه در بزنگاه‌های مهم انقلاب و چه در مراسم‌های فرهنگی و مذهبی.

از همین رو، این روزها فضای اجتماعی شهرستان دشتی به سمت آماده‌سازی و میزبانی از شهدا سوق پیدا کرده و همه دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی خود را در این مسئولیت خطیر شریک می‌دانند.

در بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های روستاهای محمدآباد و فقیه‌حسنان، نشانه‌های استقبال مردمی دیده می‌شود؛ در نگاه مردم این دیار، حضور شهدا در میانشان نه تنها مایه افتخار، بلکه فرصت تازه‌ای برای دمیدن روح معنویت و مقاومت در نسل‌های آینده است.

خاکسپاری ۲ شهید گمنام

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال دو شهید گمنام به شهرستان دشتی اختصاص یافته است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیکرهای مطهر این شهدا همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تشییع و تدفین خواهند شد.

سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار افزود: عشق و علاقه مردم دشتی به شهید و شهادت به‌قدری بالاست که رقابت شدیدی برای میزبانی از شهیدان گمنام در میان روستاها و مناطق مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌ها و احداث المان‌های شهدای گمنام در دو روستای محمدآباد و فقیه‌حسنان آغاز شده و مقدمات برگزاری مراسم تشییع نیز مهیا شده است.

یادمان شهدا در هفت نقطه شهرستان دشتی

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان دشتی در مقایسه با سایر مناطق استان کمترین مشکل را در زمینه ساخت المان‌های شهدا دارد که این نشان‌دهنده اهتمام و همکاری جدی مسئولان و مردم است.

سرهنگ غریبی با بیان اینکه هم‌اکنون یادمان شهدا در هفت نقطه شهرستان دشتی وجود دارد، افزود: باید یادمان‌های جدید تا قبل از مراسم تشییع تکمیل شوند و در کنار آن تشکیل هیئت امنای یادمان‌ها در سطح شهرستان نیز امری ضروری است.

شور و اشتیاق خاص مردم برای میزبانی از شهدا

در همین حال خبرنگار مهر در گفت‌وگو با برخی از اهالی و معتمدین دو روستا، شور و اشتیاق خاص مردم برای میزبانی از شهدا را مشاهده کرد.

یکی از اهالی محمدآباد گفت: برای ما افتخار بزرگی است که شهید گمنام در روستایمان آرام گیرد و این مکان به محل رجوع دل‌های عاشق تبدیل شود.

یکی دیگر از معتمدین فقیه‌حسنان نیز اظهار داشت: نسل امروز باید بیشتر با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود و حضور شهید در روستا بهترین دانشگاه برای تربیت نسل آینده است.

با این فضای پرشور و مردمی، دشتی بار دیگر نشان داد که همچنان در مسیر زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان پیشگام است و مراسم تشییع شهدای گمنام به صحنه‌ای از عشق و وفاداری مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.

آمادگی کامل برای استقبال از شهدا

فرماندار دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهدا کمترین احتیاجی به ما ندارند، بلکه این ما هستیم که نیازمند راه و سیره آنانیم. شهدا به دین و تکلیف خود عمل کردند و امروز همه ما مدیون خون پاک شهیدان هستیم و باید در چنین ایامی دین خود را ادا کنیم.

رضا مقاتلی با اشاره به جایگاه مردم شهرستان دشتی در عرصه‌های مختلف افزود: هر زمان سخن از شهید و شهادت به میان آمده، مردم دشتی به صورت خودجوش پای کار بوده‌اند و همواره قدرشناسی خود را نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت نشان داده‌اند.

مقاتلی ادامه داد: در تجاوز اخیر نیز مردم و جوانان این شهرستان بار دیگر وفاداری خود به نظام و انقلاب را ثابت کردند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه پیکرهای مطهر دو شهید گمنام قرار است در روستاهای محمدآباد و فقیه‌حسنان تشییع و تدفین شوند، گفت: مردم این مناطق آمادگی کامل برای استقبال و برگزاری باشکوه مراسم تشییع شهدا دارند.

وی با تأکید بر تکمیل هرچه سریع‌تر المان‌های شهدای گمنام خاطرنشان کرد: مشکل آب و برق یادمان‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان رفع شود و زیرساخت‌های لازم نیز تکمیل گردد.

مقاتلی همچنین بر ضرورت تسریع در تشکیل هیئت امنای یادمان‌های شهدا تأکید کرد و افزود: این یادمان‌ها باید به مکان‌های فرهنگی و پایگاه برگزاری برنامه‌های متنوع در طول سال تبدیل شوند.