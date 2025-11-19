به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «تام فلچر»، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فلسطینی‌های غزه پس از باران‌های شدید اخیر از سرما و رطوبت رنج می‌برند و ناامیدی آنها با افزایش سیلاب‌هایی که اندک دارایی‌های ناچیز آنها را نابود می‌کند، تشدید شده است.»

فلچر با بیان اینکه سازمان ملل متحد و شرکای آن برای ارائه کمک بسیج شده‌اند ولی میزان نیازها بسیار بیشتر از این است، از اسرائیل خواست که فوراً محدودیت‌های باقی‌مانده را لغو کند تا امکان رسیدن کمک‌های بیشتر به غزه فراهم شود.

در همین حال، «فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، عصر دیروز (سه‌شنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل متحد گفت: «کارکنان امداد بشردوستانه از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) همچنان به توزیع چادر، پوشش پلاستیکی و سایر اقلام امدادی ضروری به خانواده‌های آسیب‌دیده از باران ادامه می‌دهند.»

وی افزود که در این چارچوب، دفتر هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه ۱۸ میلیون دلار از صندوق بشردوستانه برای سرزمین‌های اشغالی فلسطین به منظور حمایت از عملیات حیاتی در سراسر غزه اختصاص داده است.

این مقام سازمان ملل تصریح کرد که باران‌های شدید و شرایط زمستانی، شرایط دشوار زندگی در غزه را تشدید کرده است. وی خاطرنشان کرد که این مبالغ امکان پیشرفت پروژه‌های مربوط به نیازهای اساسی مانند غذا، آب، بهداشت و سرپناه در نوار غزه را فراهم می‌کند.