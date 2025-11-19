به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه که نماینده تونس در اسکار بین المللی امسال است، ۴ دسامبر در سازمان ملل متحد در نیویورک به نمایش در خواهد آمد.

نمایش این درام غزه توسط کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین با همکاری ویلا، توزیع‌کننده آمریکایی فیلم، سازماندهی شده است.

این درام غزه‌ای در اولین نمایش جهانی خود در ونیز با استقبال بی‌سابقه ۲۳ دقیقه‌ای روبه‌رو شد و اکنون در سازمان ملل میزبان چهره‌هایی چون سفیران، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان، سیاستگذاران، روزنامه‌نگاران و گروه‌های دانشجویی خواهد بود. پس از نمایش فیلم، میزگردی با حضور بن هنیه، عامر هلهل بازیگر و جیمز ویلسون تهیه‌کننده برنده جایزه اسکار، برگزار خواهد شد. سخنان افتتاحیه توسط سفیر کولی سک رئیس کمیته تلاش برای حمایت از مردم فلسطین، ایراد خواهد شد.

این فیلم که بر اساس وقایع واقعی ساخته شده، داستان داوطلبان هلال احمر فلسطین را روایت می‌کند که برای نجات یک دختر ۵ ساله که در غزه در یک اتومبیل و زیر آتش ارتش اسرائیل گرفتار شده، تلاش می‌کنند تا آمبولانسی را برای نجات او بفرستند. این فیلم فرانسوی-تونسی که امروز همچنین نامزد جایزه فیلم اروپا برای بهترین فیلم اروپایی شد، با بازی ساجا کیلانی، معتز ملهیس، هلهل و کلارا خوری ساخته شده است.

شرکت توزیع‌کننده این فیلم کمپانی ویلا است که فیلم را از ۱۷ دسامبر در سینماهای نیویورک (فیلم فروم) و لس‌آنجلس (تئاترهای لامل) اکران خواهد کرد و پس از آن در سراسر کشور اکران خواهد شد. تهیه‌کنندگان این فیلم ندیم شیخروها، اودسا ری و ویلسون هستند و برد پیت، دده گاردنر، جرمی کلاینر، رونی مارا، خواکین فینیکس، آلفونسو کوارون و جاناتان گلیزر تهیه‌کنندگان اجرایی آن هستند تا به این وسیله از آن حمایت کنند.