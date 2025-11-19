  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

پخش «هزار توی خرگوش» به شکل متناسب‌سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان

فیلم سینمایی «هزار توی خرگوش» به کارگردانی مانولو کارو به شکل متناسب‌سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «هزار توی خرگوش» محصول ۲۰۲۴ مکزیک به شکل متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۲۹ آبان روی آنتن شبکه نمایش سیما می‌رود.

باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «هزار توی خرگوش» به کارگردانی مانولو کارو، روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسربچه ای در ناز و نعمت بزرگ شده و مهم‌ترین سرگرمی‌اش پرورش حیوانات عجیب و غریب است. وقتی دلش یک اسب آبی در خطر انقراض را می‌خواهد، پدرش که قاچاقچی موادمخدر است برای برآورده کردن آرزوی او هر کاری می‌کند.

هنرمندانی همچون دبی میزار، مانوئل گارسیا رولفو، ترزا رویز، دانیل خیمنس کاچو، رائول برایونز، پیر لوئیس، مرسدس هرناندز، آلفردو گاتیکا، فابیولا استیونسون، لیزت سلن، روسیو گوزمان و میگل والورده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «هزار توی خرگوش» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

بازپخش «هزار توی خرگوش» جمعه ۳۰ آبان در ۲ نوبت ساعت ۷ و ۱۵ است.

عطیه موذن

