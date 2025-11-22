به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه نمایش این هفته، شنبه ۱ آذر «هویت پنهان ۱»، یکشنبه ۲ آذر «هویت پنهان ۲»، دوشنبه ۳ آذر «تخم مرغ» محصول ۲۰۰۷، سه شنبه ۴ آذر «شیر» محصول ۲۰۰۸ و چهارشنبه ۵ آذر «عسل» محصول ۲۰۱۰ را ساعت ۲۱ پخش خواهد کرد.

فیلم «هویت پنهان ۱» و «هویت پنهان ۲» به کارگردانی تیل اِند من شنبه و یکشنبه ۱ و ۲ آذر پخش می‌شود.

در این فیلم بازیگرانی چون نینا کانزندورف، بنجامین سادلر و استفانی جپ نقش آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال اختلاس و پولشویی در یکی از بانک‌های خصوصی هامبورگ، شخصی به نام فیلیپ روتهوف دستگیر می‌شود. دادگاه برای اثبات جرم او شخصی به نام ویکتور میرو را احضار می‌کند. او قبل از اعزام به دادگاه در یک عملیات بمب‌گذاری به قتل می‌رسد. او در اعترافاتش نام شخص دیگری به نام سیمون درهر را افشا می‌کند که در این پولشویی دست داشته است.

همچنین سه فیلم «تخم‌مرغ»، «شیر» و «عسل» به کارگردانی سمیح کاپلان‌اغلو، که به سه‌گانه مشهور «یوسف» در سینمای ترکیه تعلق دارند، از آثار هنری و تحسین‌شده‌ای هستند که با زبان شاعرانه و روایت انسانی خود در جشنواره‌های بین‌المللی مطرح شده‌اند.