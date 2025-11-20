به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «فرمانده»، «شیار ۱۴۳»، «افسانه بازگشت پهلوان»، «دنیای لوکا»، «درختان مادر»، «تعقیب غیرمعمولی»، «شب طولانی»، «سرانجام، استاد ایپ»، «دزد و نویسنده»، «میکی ۱۷»، «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی»، «هیولای دریا»، «نقاب آهنین»، «جنون»، «ساوالان»، «برادران داسلر ۲»، «مرد قد بلند»، «قتل در قطار سریع السیر شرق»، «اتوبوس»، «راه اژدها»، «هزار توی خرگوش»، «همشهری کین»، «مسیر همیشگی»، «اژدها وارد میشود»، «به کبودی یاس»، «آبهای جهنمی»، «کرگدنی به نام ریکی»، «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها»، «بازگشت برنی»، «الهیار و مهرو»، «بیدارگری»، «در جستجوی دوری» و «تعقیب سرد»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ آبان از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک و «شیار ۱۴۳»
فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی الکساندر گوریانوف، پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی والری آفاناسف، وادیم آندریف و اوگنی آنتونوف داستان زندگی واقعی نخستین فرمانده گروه ضدتروریستی آلفا در روسیه است. از کودکی پُرتلاطم در یکی از روستاهای اورال بعد از مرگ پدر و در خانوادهای بزرگ، او با سختیهای جنگ و خرابیهای زیادی مواجه میشود و با ارادهای راسخ، خود را به صفوف نیروهای ویژه میرساند.
فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عدهای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها میکنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع میشود و همه حدس میزنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد میشوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را میگیرد. عاقبت تماس میگیرند و میگویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو میکند، اما ...
مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کردهاند.
شبکه دو سیما
انیمیشن سینمایی «افسانه بازگشت پهلوان» به کارگردانی مسعود اباذری، جمعه ۳۰ آبان ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این انیمیشن داستانی از شاهنامه است که در آن اکوان دیو نماینده سرزمین دیوان با پیام دوستی با ایرانیان، وارد تالار کاووس پادشاه ایران میشود. سیاوش و رستم، پهلوان ایرانیان با این کار مخالفند، اما کاووس فریب اکوان دیو را میخورد. او به سرزمین دیوان میرود و در طلسم آنها گرفتار میشود.
فیلم سینمایی جدید «دنیای لوکا» به کارگردانی ماریانا چِنیلو جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی ژولین تِلّو، ژوآن پابلو مِدینا و باربارا موری که بر اساسِ داستانی واقعی از کتابی به نویسندگی باربارا اندرسون ساخته شده است داستانِ زندگی لوکا است. باربارا و همسرش آن درس در انتظار متولد شدن فرزندشان لوکا هستند. به دلیل بالا رفتن ناگهانی داروی بیهوشی در باربارا در حینِ زایمان، دچار ایست تنفسی شده و همین قضیه باعث میشود تا فرزندش لوکا با اختلالی در مغز به دنیا بیاید. زخمِ ایجاد شده مابینِ دو نیمکره مغز باعثِ حملههای تهاجمی صرع میشود. روزها میگذرد و ناتوانیِ لوکا بیشتر و بیشتر میشود. پزشکان به والدین میگویند که باید به این وضعیت عادت کنند، چون راه حلی برای بهبودی فعلاً در دسترس نیست.
فیلم سینمایی «درختان مادر» به کارگردانی ایتسومیچی ایسومورا جمعه ۳۰ آبان ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی تاکاهیرو میورا، آیاکا موریتا و میرائی شیدا آمده است: دولت میخواهد تعداد ۷ درخت را که در یک ملک خصوصی است برای طرح توسعه قطع کند، ولی متوجه میشوند که درختان را مادری به نام میتسو به یاد پسرانش کاشته است. میتسو و شوهرش کنجیرو صاحب ۷ پسر میشوند. پس از مدتی کنجیرو بر اثر سکته قلبی از دنیا میرود و میتسو به تنهایی بچههایش را بزرگ میکند. سالها میگذرد و بچهها بزرگ میشوند و جنگ ژاپن شروع میشود. پسرهای میتسو یکی یکی به جنگ میروند و میتسو همزمان با رفتن هر یک از آنها، یک درخت به یادشان میکارد.
ایپمن به شبکه سه میآید
فیلم سینمایی جدید «تعقیب غیرمعمولی» به کارگردانی کیم جائه هون پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی پارک سونگ وونگ، کواک سی یانگ، یون کیونگ هو، جونگ یو جین، پارک هیو جو و سون جونگ هاک خواهیم دید: دست روزگار سه انسان متفاوت را در یک زمان به شهری آرام در کره میرساند. کارآگاه چو سو کوانگ به دلیل خشونت در رفتار با تبهکاران از سئول به ججو منتقل و در واقع تبعید میشود. کیم این هه که کلاهبرداری حرفهای و فراری که دوران کودکیاش را در پرورشگاهی در همین شهر گذرانده است و بالاخره ژو لین فانگ که سرکرده یک باند بزرگ توزیع مواد مخدر فنتالین در کشورهای خاور دور است.
فیلم سینمایی جدید «شب طولانی» به کارگردانی میشل بلانچارت، پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جاناتان فلتری، نتچا کریف، جوناس بلوکت، توماس موستی، رومن دوریس، سام لوویک، نابیل ملات، کلیر بادسن و گراهام گیت آمده است: مدی جوان سیاهپوستی است که به کار کلیدسازی سیار مشغول است. او که به تنهایی در اتومبیل ون خود زندگی میکند، در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی مشتریان است. یک شب دختر جوانی که خود را کلر معرفی میکند با او تماس گرفته و برای گشودن قفل درِ آپارتمانش درخواست کمک میکند. مدی قفل در را میگشاید و دختر به بهانه گرفتن پول از عابر بانک برای پرداخت حق الزحمه مدی به خیابان میرود، غافل از اینکه آپارتمان متعلق به دیگری است و در واقع، کلر مقدار زیادی پول را از درون آپارتمان به سرقت برده است!
فیلم سینمایی «سرانجام، استاد ایپ» به کارگردانی ویلسون ییپ جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم با بازی دانی ین، اسکات ادکینز، دنی چان و وندا مارگراف خواهید دید: ایپمن استاد بزرگ کونگفو به بیماری سرطان سر و گردن مبتلا شده است و درمان خاصی هم برای او وجود ندارد. اما آنچه سبب دل مشغولی و نگرانی ایپمن میشود، سبکسری و پرخاشگری پسر نوجوانش جین است. ایپ من تصمیم میگیرد پسرش را برای ادامه تحصیل به آمریکا بفرستد تا بلکه بعد مسافت و سختگیری محیطهای آموزشی، پسر نوجوان را بر سر عقل آورد.
فیلم جدید رابرت پتینسون در قاب شبکه چهار
فیلم سینمایی «دزد و نویسنده» به کارگردانی کاظم معصومی، پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: رحمان پس از آزادی از زندان تصمیم دارد شرافتمندانه زندگی کند، اما به دلیل سوء سابقه موفق به یافتن کار نمیشود. به ناچار راهی اهواز میشود تا بلکه به کمک خواهر یا شوهر خواهرش کاری دست و پا کند، اما شوهر خواهر هم دست رحمان را نمیگیرد و ناچار رحمان باز به تهران بر میگردد. در مسیر برگشت و در قطار رحمان با پیرمردی آشنا میشود که ساک دستیاش را محکم چسبیده است. رحمان ساک را میدزدد ولی ساک پر از دست نوشتههای پیرمرد است و داروهای او. پیرمرد نویسنده که زحمت ۱۰ سالهاش را در آن ساک از کف داده به هر زحمتی نشانی منزل رحمان را مییابد تا حاصل عمرش را پس بگیرد.
علی نصیریان، زنده یاد خسرو شکیبایی و آهو خردمند در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «میکی ۱۷» به کارگردانی بونگ جون هو، جمعه ۳۰ آبان ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت پتینسون، استیون یون و مایکل مونرو آمده است: در سال ۲۰۵۰، میکی بارنز و دوستش تیمو برای رهایی از دست یک نزولخوار خطرناک، به مأموریت استعماری به سیاره یخی نیفلهایم میپیوندند. تیمو خلبان فضاپیما میشود و میکی بهعنوان یک کارگر غیرقانونی ثبتنام میکند؛ فردی که پس از انجام مأموریتهای مرگبار، با یک نسخه کلون جدید و حافظههای بازیابیشده زنده میشود. در طول سفر، میکی با ناشا، یکی از مأموران امنیتی، رابطه دوستانه برقرار میکند. چهار سال بعد، سفینه به نیفلهایم میرسد. دانشمندان با استفاده از کلونهای میکی، واکسنی برای بیماریهای شایع در سیاره تولید میکنند. میکی ۱۷ برای شکار موجوداتی به نام کریپرها فرستاده میشود، اما به درهای یخزده سقوط میکند. او مرده پنداشته شده و میکی ۱۸ جایگزین او میشود. اما میکی ۱۷ توسط کریپرها نجات پیدا میکند.
شبکه تهران «هیولای دریا» را پخش میکند
فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی» به کارگردانی آنتونی بل پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی جنیفر کامرون، پل دابسون و برایان دراموند آمده است: نورم باید بتواند برای جشن سال نو به قله برج یخی صعود کند وگرنه طوفان یخی بر پا میشود و سرزمین شمالی در یخ و سرما میماند ولی او تاجش را گم کرده و بدون تاجش هم نمیتواند این کار را انجام دهد. وی میخواهد این قضیه را همسر و فرزندانش که مدام از وی به خاطر کار زیاد و وقت کافی برای خانواده نگذاشتن شکایت میکند پنهان کند و وانمود میکند که میخواهد به یک سفر بروند.
فیلم سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی کریس ویلیامز جمعه ۳۰ آبان ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
این انیمیشن ماجرای دختری جوان به نام میسی برامبل را دنبال میکند که در کشتی جیکوب هالند، شکارچی افسانهای هیولاها بهدنبال شکوه، شهرت و ماجراجوییهای بزرگ است. داستان در دورهای اتفاق میافتد که موجودات دریایی عظیم کشتیهای بیدفاع را به وحشت میاندازند.
فیلم سینمایی جدید «نقاب آهنین» به کارگردانی کیم سیانگ هوان جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی جانگ جون هوی، جو جونگ هیوک و مون جین سئونگ خواهیم دید: کیم چه وو مرد جوانی است که به ورزش شمشیرزنی علاقهمند و نایب قهرمان این ورزش است. پدر کیم چه وو سالها است او و مادرش را ترک کرده و کیم چه وو علت این کار پدرش را نمیداند و فقط خاطرهای دور از دعواهای والدینش را به یاد میآورد. او تلاش زیادی میکند تا رقیبش هوانگ تسو را شکست دهد ولی خشمی که در درون دارد مانع از این میشود که بتواند بر او فائق آید.
از آلفرد هیچکاک تا کنت برانا در شبکه نمایش
فیلم سینمایی «جنون» به کارگردانی آلفرد هیچکاک پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جان فینچ، آلک مک کاون و بری فاستر خواهید دید: یک قاتل سریالی در شهر لندن شروع به کشتن زنان با یک کراوات میکند. پلیس به یک نفر مضنون میشود، اما او قاتل نیست.
فیلم سینمایی «ساوالان» به کارگردانی یدالله صمدی پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: گروهی راهزن هر سال اهالی روستای ساوالان را غارت میکنند. اهالی روستا به توصیه کدخدا عدهای مزدور به رهبری دوربوش خان را به کمک میطلبند تا با راهزنها مقابله کنند. جوانی به نام سلام نیز به آنها ملحق میشود. آنها با استقبال پرشور اهالی ساوالان رو به رو میشوند. به زودی دوربوش خان و گروهش که قصد دارند پیش از راهزنها اهالی ساوالان را چپاول کنند با مخالفت اهالی رو به رو میشوند.
در این فیلم مجید مظفری، محمد برسوزیان، فردوس کاویانی و خسرو دستگیر به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی «برادران داسلر ۲» به کارگردانی سریل باس و فیلیپ استینرت پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی کریستین فریدل، هانو کافلر و هانا هرزپرانگ خواهیم دید: کفاشی به نام داسلر در کشور آلمان کارگاه کوچکی دارد. او به زندگی خود قانع است و در کمال محافظه کاری به هیچ عنوان به فکر توسعه اقتصادی در شغل خود نیست. در عوض دو پسرش آدی و رودی به شدت به فکر پیشرفت و توسعه بخشیدن به کارگاه کوچک کفاشی و در دست گرفتن تولیدات در بازار کفش هستند.
فیلم سینمایی «مرد قد بلند» به کارگردانی پاسکال لاوژیه پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جسیکا بیل، ژودل فرلاند و ویلیام بی دایویس خواهیم دید: یک مادر بعد از اینکه فرزندش ناپدید میشود، تصمیم میگیرد به دنبال فردی مشهور به مرد قد بلند بگردد، که گفته میشود عامل ناپدید شدن کودکان است.
فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع السیر شرق» به کارگردانی کنت برانا پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کنت برانا و جانی دپ خواهیم دید: هرکول پوآرو پس از حل و فصل کردن آخرین پروندهاش تصمیم میگیرد برای مدتی استراحت کند و به تعطیلات برود، اما دوباره به لندن فراخوانده میشود تا در یک قطار سریع و السیر حضور یابد. اما روز بعد از حضور پوآرو، قتلی در قطار اتفاق میافتد و طی آن فردی به نام رچت به قتل میرسد.
فیلم سینمایی «اتوبوس» به کارگردانی یدالله صمدی پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: نعمت که در پایین ده زندگی میکند اتوبوسی میخرد و اهالی ده بالا از این قضیه ناراحت میشوند و بین اهالی ده پایین و بالا درگیری ایجاد میشود.
زندهیاد هادی اسلامی، حمید طاعتی و زندهیاد مرتضی احمدی در فیلم سینمایی «اتوبوس» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «راه اژدها» به کارگردانی بروس لی پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی بروس لی، چاک نوریس و چونگ هسین هوانگ خواهید دید: گانگسترهای شهر رم قصد تصاحب رستوران دختر جوانی به اسم چن چنگ هورا را دارند. او از عمویش که ساکن هنگ کنگ است تقاضای کمک میکند.
فیلم سینمایی جدید «هزار توی خرگوش» به کارگردانی مانولو کارو پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی دبی میزار، مانوئل گارسیا رولفو، ترزا رویز، دانیل خیمنس کاچو، رائول برایونز، پیر لوئیس، مرسدس هرناندز و آلفردو گاتیکا؛ در مورد پسری ۱۰ ساله از یک خانواده ثروتمند به نام توچتلی است که همه چیز در زندگی خود دارد. حال توچتلی تنها چیزی که میخواهد یک حیوان جدید برای باغ وحش خانگیاش است، یک اسب آبی کوتوله از لیبریا! در این میان پدر او یولکو سلطان مواد مخدر، حاضر است تمام خواستههای پسرش را برآورده کند.
فیلم سینمایی «همشهری کین» به کارگردانی اورسن ولز جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی اورسن ولز، جوزف کاتن و دروتی کامینگر خواهیم دید: زمانیکه چارلز فاستر کین، غول ثروتمند روزنامهدار میمیرد تنها یک کلمه میگوید: غنچه رز. تهیهکننده فیلم مستند زندگی کین از گزارشگر تامسون میخواهد تا درباره زندگی و شخصیت کین تحقیق کرده و معنای کلمه آخر پیش از مرگش را کشف کند.
فیلم سینمایی «اتوبوس» به کارگردانی یدالله صمدی جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «راه اژدها» به کارگردانی بروس لی جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «هزار توی خرگوش» به کارگردانی مانولو کارو جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «مسیر همیشگی» به کارگردانی ژاومه کویت سرا جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی لیام نسون، وی را فارمیگا و سام نیل آمده است: مایکل یک فروشنده بیمه است که روزی یک بار بین محل کار و خانه با قطار در حال رفتوآمد است. بعد از تماس یک غریبه مرموز، مایکل مجبور میشود تا هویت مخفی مسافری در قطار را قبل از آخرین ایستگاه کشف کند. همانگونه که او در حین گذر زمان برای حل این معما کار میکند، متوجه میشود که یک نقشه مرگبار در حال آشکار شدن است و مایکل ناخواسته وارد توطئه جنایی میشود.
فیلم سینمایی «اژدها وارد میشود» به کارگردانی رابرت کلاوز جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی بروس لی، جان ساکسون و جیم کلی خواهیم دید: لی در جریان یک مأموریت و مبارزه با باند بزرگ مواد مخدر، به طور اتفاقی با عامل قتل خواهر خود رو به رو میشود؛ بنابراین همراه با ۲ استاد رزمی به جزیره باند مواد مخدر سفر میکند.
«آبهای جهنمی» در شبکه افق
فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به کارگردانی جواد اردکانی پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم درباره برونسی فرماندهای است که لحظهای در اصول خود تردید نمیکند، برونسی از جبهه به شهر میآید تا همزمان عملیات خیبر را جمع کرده و برای عملیات بدر به جبهه بروند، اما هر یک از آنها مسائلی دارند که برونسی باید حل کند.
داوود عینآبادی، محمد تقینژاد، علی بکائیان، حسن چودن، سعید ولیزاده، حکیمه خاکسار و ندا کوهی در فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به هنرمندی پرداختهاند.
فیلم سینمایی «آبهای جهنمی» به کارگردانی تاد هینس جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی مارک رافلو، ان هتوی، تیم رابینز و بیل پولمن خواهیم دید: رابرت بیلوت وکیل یک شرکت حقوقی معتبر، با یکی از همسایگان مادربزرگش از ویرجینیای غربی ملاقات میکند. کشاورز عصبانی از رابرت میخواهد که از یک شرکت چندملیتی شیمیایی، به نام دوپونت شکایت کند. او ادعا میکند گاوهای مزرعهاش همگی تحت تأثیر موادی شیمیایی که از محل دفن زبالههای دوپونت، به همهجا سرایت کرده، مسموم شدهاند. تقریباً غیرممکن به نظر میرسد رابرت بتواند از عهده به سرانجام رساندن این پرونده بر بیاید، زیرا او معمولاً نماینده شرکتها است نه علیه آنها.
تام و جری به شبکه کودک میآیند
انیمیشن سینمایی «کرگدنی به نام ریکی» به کارگردانی اروین بودیونو پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: ریکی، کرگدن مهربان و شجاعی است که در جنگل به حیوانات کمک میکند. روزی یک شکارچی شاخ او را میشکند تا برای تزئین خانه خود از آن استفاده کند. ریکی با از دست دادن شاخش غمگین و ناراحت میشود. تا اینکه دوست او، بنی، به او پیشنهاد میدهد که بروند و به دنبال شاخ بگردند. در طول این ماجراجویی ریکی با حیوانات مختلفی روبهرو میشود و به آنها کمک میکند.
فیلم سینمایی «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» به کارگردانی دارل ون سیترز جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: جری و پسرعموی کوچکش تافی در یک روستای پوشیده از برف زندگی میکنند. آنها از برف لذت میبرند و تصمیم میگیرند یک آدم برفی کوچک و بامزه بسازند. پس از مدتی کار، آدمبرفیشان با کمک یک برف جادویی به طرز عجیبی زنده میشود! جری و تافی از دیدن آدمبرفی زنده که نامش را لری میگذارند، شگفتزده و خوشحال میشوند. خیلی زود با او دوست میشوند و بازیهای زیادی میکنند. اما طولی نمیکشد که متوجه میشوند وقتی دما بالا میرود یا برف کمتر میشود، لری شروع به ذوب شدن میکند!
شبکه امید
فیلم سینمایی «بازگشت برنی» به کارگردانی کرک هریس پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی لوگن آلن، کوین سوربو، پاتریک مولدون و تامی رز آمده است: وینستون میلز که با همدستی شهردار قصد داشت در ساحل اقیانوس، کارخانه شیمیایی خطرناکی را راه اندازی کنند به زندان میافتد. اما به او حکم آزادی مشروط دادهاند. او به حکم دادگاه در مرکز آبزیان موظف به انجام خدمات اجتماعی میشود تا در صورت حسن انجام کار زودتر از محکومیتش خلاص شود. هالی و کوین فرزندان رایان نیز اکنون در مرکز که پدرشان نیز مدیر بازاریابی آنجاست، مشغول به همکاری برای نگهداری از حیوانات هستند. آنها با دیدن میلز شوکه و نگران میشوند و باور ندارند که او قصد خیری از آمدن به مرکز داشته باشد.
انیمیشن سینمایی «الله یار و مهرو» به کارگردانی یوزیر زهیرخان جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: الله یار پسر بچهای است که با پدر جنگلبانش زندگی میکند. شبی الله یار با صدایی بیدار شده و به حیاط خانه میرود و متوجه میشود که یک بز کمیاب به نام بز مار خور در یک جعبه در حیاط آنها افتاده است. شکارچی برای پس گرفتن مارخور به پدر الله یار حمله کرده و بز و الله یار را با خود میبرد. الله یار وقتی ماشین میایستد، با مارخور فرار میکند. الله یار و مارخور که نامش مهرو است با هم به سمت سیاکوه به راه میافتند تا خانواده مهرو را از خطر بازگشت شکارچیها آگاه کنند.
«بیدارگری» در شبکه سلامت با زیرنویس ویژه ناشنوایان
فیلم سینمایی «بیدارگری» به کارگردانی پنی مارشال جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در این فیلم با بازی رابرت دنیرو، رابین ویلیامز، جان هرد، جولی کاونر، پنلوپه آن میلر و ماکس فون سیدو خواهیم دید: پزشکی جدید با بخشی پر از بیماران در کما مواجه میشود. آنها بیمارانی هستند که دههها است به کما رفتهاند. وقتی او راهی برای مداوای بیماران پیدا میکند و برای امتحان بر روی یکی از بیماران آزمایش میکند، یکی از بیماران به هوش میآید. او که در نوجوانی به کما رفته اکنون یک بزرگسال است.
شبکه فراتر (۴k)
انیمیشن سینمایی «در جستجوی دوری» به کارگردانی اندرو استانتون پنجشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: پس از اینکه مارلین به کمک دوری، نمو را پیدا میکند، آنها مانند یک خانواده در کنار هم در اقیانوس زندگی خود را آغاز میکنند. دوری، ماهی آبی رنگ فراموشکاری است؛ به همین دلیل همیشه با خود تکرار میکند که کجاست و نامش چیست. روزی دوری همراه با نمو در کلاسی شرکت میکند که ناگهان چیزی از زندگی گذشتهاش را به خاطر میآورد. او به سرعت به اقیانوس میرود. به دنبال آن مارلین و نمو هم برای پیدا کردن او وارد اقیانوس میشوند.
فیلم سینمایی «تعقیب سرد» به کارگردانی هانس پیتر مولند جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی لیام نیسون، تام بتمن، لورا درن و مایکل ریچاردسون خواهیم دید: نلس یک مرد خانواده، آرام و راننده برفروب سختکوشی است که عامل حیاتی یکی از شهرهای تفریحی و پر زرق و برقی کشور محسوب میشود؛ زیرا که او تنها کسی است که جادههای زمستانی را همواره تمیز و باز نگه میدارد. او و همسرش در یک کابین راحت و به دور از تمامی توریستها زندگی میکنند. این در حالی است که نلس به تازگی جایزه شهروند سال را از اهالی شهر دریافت کرده است. اما هنگامی که پسر او توسط یک سلطان مواد مخدر قدرتمند به قتل میرسد، باید زندگی آرام خود را رها کند.
