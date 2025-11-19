سرهنگ امینی: ۲۵۰ دانش آموز رشتی به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام دانش آموزان دختر سپاه ناحیه مرکزی رشت به راهیان نور دانش آموزی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایثارگری شهدا اظهار کرد: برگزاری کاروان‌های راهیان نور به منزلۀ یک فعالیت فرهنگی فراگیر با پیامدهای معنوی فردی، اجتماعی، فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در تاریخ معاصر ایران با بی کفایتی حکام بخشهای زیادی از خاک کشور جداشد و جدا شدن بحرین در عصر پهلوی نمونه بارز آن است، افزود: در شهریور سال ۱۳۵۹ همه جهان در قالب یک جنگ جهانی با همه توان برای نابودی خاک ایران اسلامی یک جنگ نابرابری را بر ما تحمیل کردند اما با هوشمندی و دلاوری های جوانان و نوجوانانی ایران اسلامی اجازه نداد تا یک وجب از خاک ایران جدا شود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه از شهرستان رشت ۲ هزار و دویست شهید تقدیم انقلاب شد و امروز دانش آموزان به سرزمین معراج ۳۶ هزار دانش آموز اعزام می‌شوند، افزود: اردوهای راهیان نور دارای جایگاه اجتماعی ارزشمند و استراتژیکی است که در فرهنگ تداوم یافته دفاع مقدس تجلی یافته و دانش آموزان را با ارزشهایی مانند جهاد، ایثارگری، شهادت و مکتب مقاومت آشنا می‌کند.



سرهنگ پاسدار امینی با تاکید بر اهمیت نقش تبیینی راهیان نور دانش آموزی افزود: اردوهای راهیان نور بستری ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و تبیین مکتب مقاومت به نسل جوان بوده و متمرکز بر نکات تبیینی و تربیتی انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در پی دارد.

وی از برگزاری رویداد رسانه‌ای «سرمشق» ویژه دانش آموزان سپاه ناحیه مرکزی رشت خبر داد و گفت: رویداد تولید محتوای راهیان نور جنوب در قالب مستند، فیلم کوتاه، تولیدات گرافیکی (موشن گرافیک، کمیک موشن، داستان مصور)، دلنوشته، عکس نوشته، پادکست، طراحی، نقاشی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اعزام بیش از ۲۵۰ نفر از دانش آموزان سپاه ناحیه مرکزی رشت با ۹ دستگاه اتوبوس به سرزمین نور گفت: ۲۵۰ دانش آموز همراه با نیروهای تربیتی سفر نورانی راهیان نور دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی رشت را همراهی می‌کنند.