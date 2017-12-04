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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

فرمانده سپاه ناحیه زنجان:

۴ هزار نفر از دانش آموزان زنجانی به اردوی راهیان نوراعزام می شوند

۴ هزار نفر از دانش آموزان زنجانی به اردوی راهیان نوراعزام می شوند

زنجان-فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: تا پایان سال جاری ۴ هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر استان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اردوی راهیان نور  اشاره کرد و افزود: اردوی راهیان نور دانش‌آموزی دختران شامگاه یکشنبه در قالب ۹ کاروان  به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. 

وی اظهار کرد: این تعداد دانش‌آموز از شهرستان‌های زنجان، سلطانیه، ماهنشان و طارم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. 

فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: تا پایان سال جاری ۴ هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر به مناطق عملیاتی جنوب  کشور اعزام می‌شوند تا با ارزش های دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

طهماسبی به دستاوردهای برگزاری اردوهای راهیان نور اشاره کرد و یادآور شد: اردوهای راهیان نور یکی از ابزارهای مهم و اساسی در عرصه جنگ نرم است و جوانان ما امروز بیشتر از گذشته به این اردوها نیاز دارند. 

وی تأکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان استقبال دانش آموزان از اردوی راهیان نور بسیار خوب است. 

فرمانده سپاه ناحیه زنجان ابراز کرد: هدف از برگزاری اردوی راهیان نور دانش‌آموزی آشنایی دانش آموزان با ایثارگری‌ها شهیدان بوده و اینکه بدانند امنیت امروز جامعه ما چگونه به‌دست‌آمده است.

کد مطلب 4162344

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