۴ هزار نفر از دانش آموزان زنجانی به اردوی راهیان نوراعزام می شوند

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اردوی راهیان نور اشاره کرد و افزود: اردوی راهیان نور دانش‌آموزی دختران شامگاه یکشنبه در قالب ۹ کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی اظهار کرد: این تعداد دانش‌آموز از شهرستان‌های زنجان، سلطانیه، ماهنشان و طارم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: تا پایان سال جاری ۴ هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند تا با ارزش های دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

طهماسبی به دستاوردهای برگزاری اردوهای راهیان نور اشاره کرد و یادآور شد: اردوهای راهیان نور یکی از ابزارهای مهم و اساسی در عرصه جنگ نرم است و جوانان ما امروز بیشتر از گذشته به این اردوها نیاز دارند.

وی تأکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان استقبال دانش آموزان از اردوی راهیان نور بسیار خوب است.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان ابراز کرد: هدف از برگزاری اردوی راهیان نور دانش‌آموزی آشنایی دانش آموزان با ایثارگری‌ها شهیدان بوده و اینکه بدانند امنیت امروز جامعه ما چگونه به‌دست‌آمده است.