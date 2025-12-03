به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر چهارشنبه در مراسم اعزام دانش آموزان به مناطق عملیات جنوب کشور گفت: دومین کاروان دانش آموزی راهیان نور سپاه ناحیه مرکزی رشت در قالب ۶ اتوبوس و با اعزام ۱۶۰ نفر از دانش آموزان پسر سپاه ناحیه مرکزی رشت امروز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه اردوهای راهیان نور زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن متعهد و مقاوم مزین به نام فرزندان شهید اسلامی در دوران دفاع مقدس هشت ساله است، اظهار کرد: دانش آموزان با حضور در سرزمین‌های نور ضمن آشنایی با تاریخ پرافتخار ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس، هم پیمان با شهدا در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی تا رسیدن به فتح قله‌ها گام برمی‌دارند

وی با تاکید بر اینکه ۱۶۰ دانش آموزان سپاه ناحیه مرکزی رشت در قالب ۶ اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند، افزود: دانش آموزان در سفر ۵ روزه با یادمان‌های شهدای والامقام ایران اسلامی در مناطق عملیاتی جنوب از جمله خوزستان، دهلاویه و شلمچه بازدید می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی را یکی از اقدامات مهم فرهنگی عنوان کرد که جوانان و نوجوانان را با هویت اسلامی و ایرانی خود آشنا می‌کند، افزود: اردوهای راهیان نور بستری ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و تبیین مکتب مقاومت به نسل جوان بوده و متمرکز بر نکات تبیینی و تربیتی انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در پی دارد.

وی افزود: فرهنگ تداوم یافته دوران دفاع مقدس هشت ساله متجلی در مقاومت، ایستادگی و مقاومت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که نشان از تعمیق فرهنگ ایثار شهادت و مقاومت را بین نسل جوان است.