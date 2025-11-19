به گزارش خبرنگار مهر، پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمردر حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای مرکز سلامت هلال‌احمر در کنیا، در جمع خبرنگاران گفت: جمعیت هلال احمر از سال‌های گذشته مراکز درمانی شامل کلینیک و بیمارستان را در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است تا در مناطق کم‌برخوردار و محروم خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت ارائه دهد و هم‌زمان نقش جمهوری اسلامی ایران را در دیپلماسی سلامت و ارائه چهره انسانی به جهان تقویت کند.

توسعه خدمات در مرکز کنیا

وی افزود: مرکز کنیا اکنون بخش‌های تخصصی زنان و زایمان، دیالیز، چشم‌پزشکی، توان‌بخشی و طب سنتی را در خود جای داده است و با استفاده از تولیدات داخلی ایران، به‌نوعی نمایش توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان ارائه می‌دهد.



کولیوند خاطرنشان کرد: در برخی مراکز مانند امارات و عراق، جمعیت هلال احمر به‌صورت مستمر و سالیانه به ایرانیان مقیم خدمات ارائه می‌دهد تا هیچ هموطن نیازمندی از مراقبت‌های پزشکی محروم نماند.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: مراکز درمانی خارج از کشور به صورت خودگردان اداره می‌شوند و هدف ما صرفاً توسعه خدمات بهداشتی و سلامت انسان‌هاست؛ نه سودآوری اقتصادی.

وی با اشاره به حمایت مسئولان داخلی گفت: با همکاری وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و دیگر مدیران، توانستیم مرکز کنیا را تکمیل کنیم و نگرانی بابت کمبود امکانات برطرف شده است. این همدلی نمونه‌ای از تلاش جمعی برای خدمت به مردم و تحقق اهداف بشردوستانه است.