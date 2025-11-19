  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

کولیوند: هلال‌احمر ایران خدمات بهداشتی را در کنیا گسترش داد

کولیوند: هلال‌احمر ایران خدمات بهداشتی را در کنیا گسترش داد

رئیس هلال‌احمر ایران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی سلامت اعلام کرد: هلال‌احمر ایران خدمات بهداشتی را در کنیا گسترش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمردر حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای مرکز سلامت هلال‌احمر در کنیا، در جمع خبرنگاران گفت: جمعیت هلال احمر از سال‌های گذشته مراکز درمانی شامل کلینیک و بیمارستان را در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است تا در مناطق کم‌برخوردار و محروم خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت ارائه دهد و هم‌زمان نقش جمهوری اسلامی ایران را در دیپلماسی سلامت و ارائه چهره انسانی به جهان تقویت کند.

توسعه خدمات در مرکز کنیا

وی افزود: مرکز کنیا اکنون بخش‌های تخصصی زنان و زایمان، دیالیز، چشم‌پزشکی، توان‌بخشی و طب سنتی را در خود جای داده است و با استفاده از تولیدات داخلی ایران، به‌نوعی نمایش توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان ارائه می‌دهد.

کولیوند خاطرنشان کرد: در برخی مراکز مانند امارات و عراق، جمعیت هلال احمر به‌صورت مستمر و سالیانه به ایرانیان مقیم خدمات ارائه می‌دهد تا هیچ هموطن نیازمندی از مراقبت‌های پزشکی محروم نماند.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: مراکز درمانی خارج از کشور به صورت خودگردان اداره می‌شوند و هدف ما صرفاً توسعه خدمات بهداشتی و سلامت انسان‌هاست؛ نه سودآوری اقتصادی.

وی با اشاره به حمایت مسئولان داخلی گفت: با همکاری وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و دیگر مدیران، توانستیم مرکز کنیا را تکمیل کنیم و نگرانی بابت کمبود امکانات برطرف شده است. این همدلی نمونه‌ای از تلاش جمعی برای خدمت به مردم و تحقق اهداف بشردوستانه است.

کد خبر 6661446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها