به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، اعلام کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته مجموعاً ۲۳۶ مورد حادثه در کشور ثبت شده که نیروهای امدادی در تمامی آن‌ها حضور یافته‌اند. در این حوادث، ۹۱۹ نفر دچار آسیب یا گرفتار شرایط اضطراری شدند.

وی افزود: از مجموع افراد آسیب‌دیده، ۴۲۴ نفر مصدوم بودند که بخشی از آنان نیازمند انتقال به مراکز درمانی بودند.

محمدحسین کبادی خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۲۲ نفر از مصدومان توسط تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵۱ نفر نیز خدمات درمانی به‌صورت سرپایی دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به مأموریت‌های نیروهای عملیاتی اظهار داشت: در سه شبانه‌روز اخیر، نجاتگران موفق به انجام ۲۳ عملیات نجات فنی شده‌اند که نقش مهمی در نجات جان آسیب‌دیدگان داشته است.

کبادی در خاتمه تأکید کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در همه ساعات شبانه‌روز در آماده‌باش کامل عملیاتی قرار دارند و عملیات امدادونجات بدون وقفه در سراسر کشور ادامه دارد.