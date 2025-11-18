به گزارش خبرنگار مهر، محمد عشقی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با فرماندار بهاباد از اعزام کاروان سلامت هلال‌احمر به دهستان بنستان شهرستان بهاباد در ایام فاطمیه خبر داد.

وی اظهار داشت: این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات امدادی و بهداشتی در مناطق محروم و همزمان با ایام فاطمیه انجام می‌شود.

عشقی در تشریح فعالیت‌های این کاروان گفت: کاروان سلامت همراه با برگزاری کلاس‌های آموزشی کمک‌های اولیه، اجرای طرح نیابت، ارائه خدمات توسط کاروان سیار و عیادت از بیماران در منازل آنان خواهد بود.

وی از برنامه‌ریزی برای حضور کاروان سلامت هلال‌احمر در مراسم تشییع شهید گمنام در دهستان بنستان خبر داد و افزود: این حضور علاوه بر تکریم مقام شهدا، فرصتی برای ارائه خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی به مردم منطقه است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد در ادامه با بررسی وضعیت پروژه‌ها، تجهیزات و نیازهای زیرساختی جمعیت در بهاباد، ارتقای توان عملیاتی در شهرستان‌ها به‌ویژه مناطق دورتر را یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این امر موجب افزایش سرعت پاسخگویی و کاهش خسارات انسانی در حوادث می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را توجه به وضعیت معیشتی و سلامتی مردم مناطق محروم ذکر کرد و از هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان شهرستان و دهستان بنستان در این راستا خبر داد.

عشقی از ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره فردی و گروهی به اهالی توسط تیم «سحر» هلال‌احمر با هدف ارتقای سلامت روان جامعه روستایی خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم کاروان‌های سلامت در مناطق کم‌برخوردار، گفت: هدف ما رساندن خدمات به دورترین نقاط استان و تقویت روحیه همبستگی و نشاط اجتماعی است؛ چرا که خدمت به مردم، رسالت اصلی داوطلبان هلال احمر است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد با اشاره به اهمیت بهاباد به‌عنوان یکی از محورهای پرتردد استان، احداث پایگاه امداد جاده‌ای را یکی از ضروری‌ترین اولویت‌های شهرستان دانست.

وی از آغاز عملیات ساخت این پایگاه در روستای «پرک» در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پس از تکمیل فرآیندهای جانمایی، واگذاری زمین، اخذ مجوز کمیسیون ماده ١٠٠ و سایر مجوزهای لازم، کار ساخت این پایگاه که از ضروریات شهرستان است، آغاز خواهد شد.

عشقی افزود: با استفاده از ظرفیت خیرین و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم روند ساخت پایگاه امدادی بهاباد را پس از بررسی‌های لازم و درخواست فرمانداری تسریع کنیم تا پوشش امدادی مطمئن‌تری به‌صورت شبانه‌روزی در مسیرهای حادثه‌خیز ارائه دهیم. ساخت این پایگاه در کاهش زمان رسیدگی به حوادث جاده‌ای و افزایش امنیت مسافران مؤثر خواهد بود.

محمد باقری، ضمن قدردانی از خدمات جمعیت هلال‌احمر، به‌ویژه تحویل تجهیزات و خودروهای امدادی جدید به شهرستان، بر ضرورت احداث پایگاه امداد جاده‌ای در این شهرستان تأکید و قول همکاری در این زمینه را داد.

فرماندار شهرستان بهاباد، با بیان اینکه بهاباد نیازمند توسعه زیرساخت‌های امدادی است، اظهار داشت: احداث پایگاه امداد جاده‌ای برای بهاباد یک ضرورت است و این موضوع را از طریق دستگاه‌های استانی و ملی با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا روند واگذاری زمین و آغاز عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر انجام شود.

فرماندار بهاباد با اشاره به فرسودگی ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر شهرستان، افزود: برای ارائه خدمات باکیفیت، باید زیرساخت مناسب نیز فراهم باشد. ساخت ساختمان اداری جدید هلال‌احمر و رفع کمبودهای موجود یکی از مطالبات اصلی ماست و آماده همکاری برای تحقق آن هستیم.

این دیدار با تأکید دو طرف بر تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، ارتقای زیرساخت‌های امدادی، توسعه خدمات بشردوستانه و حمایت از برنامه‌های آموزشی و داوطلبانه هلال‌احمر به پایان رسید.

در این نشست، مسائل مرتبط با افزایش آمادگی در شرایط بحران، آموزش‌های همگانی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جمعیت هلال‌احمر نیز بررسی شد.