انسداد ۹۰۷ حلقه چاه غیرمجاز و آزادسازی ۸۴۰۳ هکتار اراضی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز که با حضور معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور، مدیرکل پیگیری حقوق عامه و اعضای شورا در سالن اجتماعات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد؛ گفت: در راستای مقابله با برداشت بیرویه آب از سفرههای زیرزمینی، دادگستری کل استان البرز طی هفتماهه سال جاری اقدام به انسداد ۹۰۷ حلقه چاه غیرمجاز کرده است.
وی در ادامه افزود: این اقدامات بخشی از فعالیتهای چهار قرارگاه ویژه این استان در حوزه حقوق عامه است که شامل «صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز»، «مقابله با جرایم خاص»، «پیشگیری و مقابله با سرقت» و «ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی قولنامهای» میشود.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به تشکیل قرارگاه صیانت از بیتالمال در سال ۱۳۹۹، پنج مأموریت اصلی این قرارگاه را شامل مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، انسداد چاههای غیرمجاز، آزادسازی حریم و بستر رودخانهها و مقابله با جرایم محیط زیستی عنوان کرد.
فاضلی هریکندی افزود: از زمان تشکیل این قرارگاه تاکنون، ۵۵ هزار و ۲۵۴ هکتار از اراضی زراعی و باغها آزادسازی شده که ۸۴۰۳ هکتار آن تنها در سال جاری بوده است و همچنین با انسداد ۵۲۸۶ حلقه چاه غیرمجاز از فرونشست زمین و کاهش منابع آبی جلوگیری شده است.
وی درباره آزادسازی حریم رودخانهها نیز گفت: تاکنون ۱۰۱ هکتار از بستر رودخانههای استان آزادسازی شده که از این میزان، رودخانه کرج با ۱۷ هکتار و طول ۲۱ کیلومتر بخشی از این اقدامات است و ایجاد پارکرود در محدودههای شهری آزادسازی شده نیز توسط شهرداری کرج در حال تکمیل است.
رئیسکل دادگستری البرز در خاتمه گفت: در زمینه اسناد مالکیت اراضی، بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی به نام دولت ثبتشده و بیش از ۸۴ درصد اراضی کشاورزی سند حدنگار دریافت کردهاند، اقدامی که به تأمین امنیت حقوق مالکیتی کشاورزان و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز کمک شایانی کرده است.
