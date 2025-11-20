به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه در حاشیه سفر یک‌روزه خود به استان البرز، از تدوین راهکارهای عملی برای بازگرداندن کارگران تعدیل‌شده به چرخه تولید و توسعه مسکن کارگری در این استان خبر داد.

وی در ادامه بررسی وضعیت نیروی کار و چالش‌های موجود در حوزه مسکن کارگری را اصلی‌ترین محورهای حضور خود در البرز عنوان کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت بازگشت نیروی کار تعدیل‌شده، گفت: تلاش ما این است که کارگران ارزشمندِ خارج‌شده از چرخه تولید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت اشتغال پایدار بازگردند.

میدری همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه مسکن کارگری در استان، افزود: البرز به‌عنوان یک استان صنعتی ظرفیت بالایی برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری دارد و در صورت فراهم‌بودن شرایط، کارفرمایان واحدهای تولیدی نیز از این طرح‌ها استقبال خواهند کرد.

وی اقدامات مرتبط با افزایش واحدهای مسکن کارگری را عاملی برای کاهش دغدغه‌های معیشتی کارگران و کمک به رشد پایدار صنعتی استان دانست.

وزیر تعاون در پایان از تشکیل یک تیم مشترک میان وزارت تعاون و مسئولان استانی در آینده نزدیک خبر داد تا راهبردهای اجرایی این پروژه‌ها نهایی و عملیاتی شود.