آغاز آموزش آزمایشی هوش مصنوعی برای معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع آموزش هوش مصنوعی برای معلمان، گفت: ما برای آموزش هوش مصنوعی معلمی فعلاً از یک مرکز شروع کردیم که به صورت آزمایشی در آنجا کار را انجام داده بازخورد لازم را گرفته و بعد آن را گسترش خواهیم داد.

وی افزود: در حوزه‌های آموزشی اینکه چه موادی آموزشی تدریس شود و چه کیفیتی داشته باشد برای ما در اولویت است تا اینکه بخواهیم آن را به سرعت گسترش دهیم، لذا کسب نتیجه مناسب برای ما اهمیت دارد و سپس آن را گسترش خواهیم داد.

در حال تکمیل