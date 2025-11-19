  1. سیاست
  2. دولت
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

آغاز آموزش آزمایشی هوش مصنوعی برای معلمان

معاون علمی رییس جمهور از اجرای آزمایشی دوره‌های آموزش هوش مصنوعی برای معلمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع آموزش هوش مصنوعی برای معلمان، گفت: ما برای آموزش هوش مصنوعی معلمی فعلاً از یک مرکز شروع کردیم که به صورت آزمایشی در آنجا کار را انجام داده بازخورد لازم را گرفته و بعد آن را گسترش خواهیم داد.

وی افزود: در حوزه‌های آموزشی اینکه چه موادی آموزشی تدریس شود و چه کیفیتی داشته باشد برای ما در اولویت است تا اینکه بخواهیم آن را به سرعت گسترش دهیم، لذا کسب نتیجه مناسب برای ما اهمیت دارد و سپس آن را گسترش خواهیم داد.

رامین عبداله شاهی

