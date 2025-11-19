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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

۳۰۰ افسر و نظامی اسرائیلی خواستار ترک زودهنگام ارتش هستند

۳۰۰ افسر و نظامی اسرائیلی خواستار ترک زودهنگام ارتش هستند

ارتش رژیم صهیونیستی به عدم تمایل افسران و نظامیان اسرائیلی برای خدمت در ارتش این رژیم اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳۰۰ افسر و نظامی که از پرسنل دائمی ارتش رژیم صهیونیستی هستند خواستار ترک زودهنگام خدمت شده اند.

پیش از این نیز کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که هزاران نظامی و افسر در بخش‌های مختلف ارتش، به طور رسمی خواستار تعجیل در مرخصی و ترک زودهنگام خدمت شده اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که این موج از درخواست‌ها در واکنش به دو عامل اصلی صورت گرفته است: فرسودگی شدید ناشی از ماه‌ها جنگ مداوم و انتصاب‌های بحث‌برانگیز اخیر در فرماندهی ارتش.

گزارش مذکور تأکید می‌کند که این پدیده، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق در بین پرسنل دائمی ارتش رژیم صهیونیستی است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توان عملیاتی این رژیم در آینده داشته باشد.

این اقدام به علت مشکلات روحی وروانی ناشی از جنگ غزه صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6661572

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    نظرات

    • محمد IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
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      ترک این ۳۰۰ نظامی کار عاقلی است، چون در این حالت مردم و مسولین دلسوز به امور جامعه اسراییل غاصب نیر میتوانند به دور از فشار و زورگویی ها و غرور لجوجانه به دیگر نظامیان نیز تاثیر بگذارند و بطور مفید و منطبق نیازهای مختلف داخلی و خارجی را( در حالتهای استاتیک و دینامیک و راهبردی) جهت ایجاد و تقویت صلح و توسعه در منطقه را تسهیل و بدست اورند.

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