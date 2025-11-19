۳۰۰ افسر و نظامی اسرائیلی خواستار ترک زودهنگام ارتش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳۰۰ افسر و نظامی که از پرسنل دائمی ارتش رژیم صهیونیستی هستند خواستار ترک زودهنگام خدمت شده اند.

پیش از این نیز کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که هزاران نظامی و افسر در بخش‌های مختلف ارتش، به طور رسمی خواستار تعجیل در مرخصی و ترک زودهنگام خدمت شده اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که این موج از درخواست‌ها در واکنش به دو عامل اصلی صورت گرفته است: فرسودگی شدید ناشی از ماه‌ها جنگ مداوم و انتصاب‌های بحث‌برانگیز اخیر در فرماندهی ارتش.

گزارش مذکور تأکید می‌کند که این پدیده، نشان‌دهنده نارضایتی عمیق در بین پرسنل دائمی ارتش رژیم صهیونیستی است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توان عملیاتی این رژیم در آینده داشته باشد.

این اقدام به علت مشکلات روحی وروانی ناشی از جنگ غزه صورت می‌گیرد.