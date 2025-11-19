به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه ضمن بازدید از یک شرکت دانشبنیان بازرسی فنی و مجموعه آزمایشگاهی در بوشهر، اظهار کرد: استان بوشهر در حوزه استاندارد دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است.
وی در ادامه با اشاره به روند توسعه فعالیتهای دانشبنیان افزود: این مجموعه فعالیت خود را با حضور تعداد محدودی آغاز کرده و امروز با بیش از ۱۶۰ نیروی متخصص در حال گسترش است، این رشد پایدار نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای مجموعه بوده و شایسته تقدیر است، گستره فعالیتهای این شرکت در سطح ملی و حضور نمایندگان در حوزههای مختلف بازرسی جایگاه آن را ساخته است.
فرماندار بوشهر توجه به نیروی انسانی و مسئولیتهای اجتماعی را از ویژگیهای مهم دانست و تصریح کرد: برخلاف برخی مجموعههای صرفاً تجاری، نگاه حمایتی به جامعه و مردم دارد و همین رویکرد، آن را به الگویی ارزشمند برای سایر مجموعهها تبدیل کرده است.
وی همچنین با تأکید بر حمایت فرمانداری بوشهر از مسیرهای قانونی و حاکمیتی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه این مجموعه، هر جا لازم باشد در کنار شما خواهیم بود تا این ظرفیت مهم و برجسته الگویی برای دیگر نقاط کشور شود، بیتردید نام بوشهر با چنین دستاوردهایی بلندآوازه خواهد ماند و این موجب افتخار استان بوشهر است.
فرماندار بوشهر در پایان به فعالیتهای مجموعه در حوزه اختراعات و بومیسازی کالاهای خارجی اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در مسیر خودکفایی، ارتقای کیفیت تولیدات و تقویت جایگاه علمی و صنعتی بوشهر دانست.
گفتنی است که شرکت دانشبنیان «شاخه زیتون لیان» با برند SZL، با رویکرد ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی، وارداتی و صادراتی و توسعه نظامهای ارزیابی و استانداردسازی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اکنون بهعنوان یکی از مجموعههای پیشرو در حوزه آزمایشگاهی و بازرسی فنی در سطح کشور شناخته میشود.
نظر شما