نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای تعمق در معارف اسلامی، احیای ارزشهای دینی و تقویت سبک زندگی اسلامی بر پایه الگوگیری از سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها است.
وی اضافه کرد: بزرگداشت این ایام تنها یک مراسم عزاداری نیست؛ بلکه بستری برای ترویج اخلاق، معنویت، عفت، خانوادهمحوری و توجه به کرامت انسانی در جامعه به شمار میرود.
نوشادی با تأکید بر نقش هیئتها در ارتقای فرهنگ دینی، از بانیان مجالس خواست برنامههای خود را بر اساس فرهنگ اصیل نبوی و علوی سامان دهند و در مسیر تقویت وحدت اسلامی گام بردارند.
وی با اشاره به تنوع اقوام و مذاهب در کشور تصریح کرد: خطبا، مداحان و برگزارکنندگان مراسم باید از هرگونه سخن، شعار یا ادبیاتی که موجب تفرقه میان مذاهب بهویژه بین شیعه و سنی میشود، بهطور جدی پرهیز کنند و کرامت و حرمت مقدسات همه مسلمانان را پاس بدارند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور همچنین از برگزاری، برنامههای گسترده این ایام از جمله برپایی مواکب و ایستگاههای فاطمی، برپایی نمایشگاههای یاس کبود، تجمعات فاطمی، سیاهپوشی معابر، و اجرای طرحهای اطعام فاطمی در نقاط مختلف کشور خبر داد.
وی از هیئات مذهبی، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها خواست تا با سیاهپوشی میادین، معابر، مساجد و سردر ادارات، فضای عمومی جامعه را متناسب با سوگواری بانوی دو عالم، حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها، آراسته و حرمت آن ایام را پاس بدارند.
به گفته نوشادی، ترویج سیره فاطمی و برگزاری شایسته مراسم ایام فاطمیه، زمینهساز تقویت هویت دینی، همبستگی اجتماعی و احیای فرهنگ اهلبیت در جامعه امروز است.
نظر شما