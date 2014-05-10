به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره‌مند صبح شنبه در آئین کلنگ‌زنی فاز دوم بزرگ‌ترین آزمایشگاه استاندارد کشور در بوشهر اظهار داشت: توسعه فضاهای آزمایشگاهی استاندارد یکی از اولویت‌های ما است که تلاش داریم تا با مشارکت بخش خصوصی در این زمینه گام برداریم.

وی با اشاره به نیاز توسعه‌ای آزمایشگاه استاندارد شاخه زیتون لیان، بیان داشت: فاز اول این مجتمع آزمایشگاهی مهرماه سال 91 توسط رئیس سازمان ملی استاندارد افتتاح شده بود که امروز شاهد اجرای فاز دوم آن در جوار فاز نخست آن هستیم.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر تصریح کرد: فاز دوم این آزمایشگاه توسعه بسیار خوبی به فعالیت‌های این آزمایشگاه می‌دهد و در بخش‌های آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی، آزمایشگاه قطعات خودرو شاهد فعالیت ان خواهیم بود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت این آزمایشگاه و بدون استفاده از تسهیلات بانکی بیان داشت: فاز دوم بزرگ‌ترین آزمایشگاه استاندارد کشور در بوشهر دارای یک هزار و 700 متر مربع مساحت است.

بهره‌مند با اشاره به برآورد 20 میلیارد ریالی برای ساخت این فاز آزمایشگاه، افزود: سرمایه‌گذار بخش خصوصی بدون استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به ساخت این ازمایشگاه اقدام می‌کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم که دیگر دستگاه‌ها نظیر بهداشت، دامپزشکی، محیط زیست، مجتمع نفت و گاز پارس نیز بتوانند از خدمات و امتیازات این آزمایشگاه بهره بگیرند.

لازم به ذکر است که مسئولان پس از کلنگ‌زنی فاز دوم این ازمایشگاه، از بخش های مختلف ان بازدید کردند.

این آزمایشگاه در منطقه اقتصادی بوشهر ساخته می شود.