هلند دخالت در امور تراشه ساز چینی را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت هلند در سی ام سپتامبر سال جاری میلادی کنترل نکسپریا را برعهده گرفت و اعلام کرد این اقدام برای جلوگیری از آنکه مدیر ارشد اجرایی سابق شرکت عملیات‌ها را به چین منتقل کند، انجام داده است.

در مقابل دولت چین نیز صادرات محصولات تمام شده این شرکت را در چهارم اکتبر متوقف کرد البته این اقدام از آن زمان تاکنون پایان یافته است. وینسنت کارمنز وزیر اقتصاد هلند اعلام کرد تعلیق دخالت در فعالیت‌های این شرکت نشان دهنده نیت خوب دولت است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.

او در بیانیه ای اعلام کرد: ما درباره اقداماتی که تاکنون توسط مقامات چینی برای تضمین ذخایر تراشه به اروپا و دیگر نقاط جهان انجام شده، خوش بین هستیم.

نکسپریا یکی از بزرگترین تأمین کنندگان تراشه برای صنعت خودروسازی است و کمبود تراشه‌های آن پس از اختلاف بین هلند و چین به تهدیدی برای زنجیره ذخایر صنعت خودروسازی تبدیل شد و در نتیجه آن تولید در این صنعت متوقف شد.