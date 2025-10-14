هلند کنترل تراشه ساز چینی را در دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت هلند اعلام کرد در فعالیت‌های شرکت نکسپریا که در زمینه تولید تراشه برای خودروها و کالاهای الکترونیکی مصرفی فعالیت دارد، مداخله کرده است.

مقامات هلندی دلیل این اقدام را احتمال انتقال فناوری‌های حساس به شرکت چینی وینگ‌تِک – شرکت مادر نکسپریا – عنوان کرده‌اند. این تصمیم، نخستین استفاده رسمی دولت هلند از اختیاراتی است که در قالب «قانون دسترسی به کالاها» به آن اعطا شده است.

در پی این تصمیم، ارزش سهام شرکت وینگ‌تک در بورس شانگهای حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. هرچند دولت هلند قصد تملک نکسپریا را ندارد، اما اکنون می‌تواند در صورت تشخیص ضرر، تصمیمات مدیریتی شرکت را لغو یا مسدود کند. تولیدات روزمره نکسپریا نیز طبق اعلام مقامات همچنان ادامه دارد.

این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان غرب و چین در حوزه مالکیت فکری و فناوری‌های نیمه‌رسانا شدت گرفته است. هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فشار بر شرکت‌های فناوری چینی را افزایش داده و تهدید کرده که تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی بر صادرات کالاهای چینی وضع خواهد کرد.

با وجود همکاری نزدیک آمریکا و هلند در زمینه تحریم‌های صادراتی صنعت تراشه، سخنگوی وزارت امور اقتصادی هلند اعلام کرد که ایالات متحده در تصمیم‌گیری درباره نکسپریا نقشی نداشته و زمان اجرای آن کاملاً تصادفی بوده است.

دولت آمریکا ماه گذشته فهرست شرکت‌های تحریم‌شده‌ای را که تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد می‌شوند، گسترش داد و نام زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها را نیز به آن افزود.

شرکت وینگ‌تک پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل اتهام مشارکت در تلاش‌های دولت چین برای خرید شرکت‌های دارای فناوری حساس نیمه‌رسانا، در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته بود.

نکسپریا که به طور کامل تحت مالکیت وینگ‌تک است، در واکنش به این تحریم‌ها اعلام کرد که به قوانین آمریکا پایبند خواهد ماند، هرچند تأکید کرده است که فعالیت‌هایش به‌صورت مستقل از شرکت مادر چینی انجام می‌شود.