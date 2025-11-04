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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

هلند عامل هرج ومرج در زنجیره ذخایر تراشه شد

هلند عامل هرج ومرج در زنجیره ذخایر تراشه شد

چین نسبت به دخالت دولت هلند در کنترل یک شرکت تراشه سازی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای هلند را مقصر آشفتگی و هرج و مرج در حوزه جهانی تولید نیمه رسانا و زنجیره ذخیره معرفی کرد زیرا این کشور اروپایی تراشه سازی نکسپریا را توقیف کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد هلند به تنهایی عمل کرده و از دولت این کشور خواست دخالت در امور داخلی شرکت‌ها را متوقف کند تا راه حلی سازنده برای وضعیت نکسپریا که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت چینی وینگ تک به حساب می‌آید، بیابد.

این درحالی است که چندی قبل دولت هلند شرکت تراشه سازی چینی «نکسپریا» را تحت کنترل خود درآورده است. مقامات هلندی دلیل این اقدام را احتمال انتقال فناوری‌های حساس به شرکت چینی وینگ‌تِک – شرکت مادر نکسپریا – عنوان کرده‌اند. این تصمیم، نخستین استفاده رسمی دولت هلند از اختیاراتی است که در قالب «قانون دسترسی به کالاها» به آن اعطا شده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان غرب و چین در حوزه مالکیت فکری و فناوری‌های نیمه‌رسانا شدت گرفته بود.

کد مطلب 6644453

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