به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسینی پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری عوامل نمایشنامه «پولاد پارسی» با اصحاب رسانه اظهار کرد: نمایش پولاد پارسی با همکاری بیش از ۹۰ درصد عوامل به‌صورت داوطلبانه تولید شده و هدف آن ترویج فرهنگ شهادت حضرت زهرا (س) در جامعه است.

وی افزود: این مجموعه طی ۱۵ سال گذشته به‌طور مستمر برنامه‌های مناسبتی برگزار کرده و اجرای آیینی-نمایشی ایام فاطمیه مهم‌ترین فعالیت سالانه آن است.

حسینی پور تصریح کرد: این نمایشنامه ساختاری آئینی و عرفی دارد و با فرمتی مشابه تئاتر موزیکال اجرا می‌شود که برای مخاطبان کاملاً آشنا است.

حسینی تصریح کرد: گروه نمایشی وابسته به بنیاد نشر معارف علوی تاکنون برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اجرا کرده و بخش مهمی از این مسیر، اجرای سالانه ویژه ایام فاطمیه است.

وی ادامه داد: فرایند تولید آثار فاطمیه هر سال از هفته پس از پایان ایام فاطمیه آغاز می‌شود و با توجه به ارادت ویژه به حضرت زهرا (س)، از چهارم آذر ادامه یافته و روندی بلندمدت و زمان‌بر دارد.

حسینی پور تاکید کرد: ابتدا اثر سال گذشته نقد و بررسی می‌شود و سپس گروه محتوا سوژه مناسب را انتخاب و متن را نگارش می‌کند.

مدیر بنیاد نشر معارف علوی افزود: با وجود هنرمندان توانمند، تئاتر آئینی با کمبود متن و محتوای غنی مواجه است و نگارش آثار فاخر زمان‌بر است.

حسینی گفت: فرآیند تعامل میان گروه محتوا، کارگردانی و تهیه‌کننده حدود سه تا چهار ماه به طول می‌انجامد و پس از آن تولید و تمرین نمایش آغاز می‌شود.

متن نمایش «پولاد پارسی» پس از بررسی ۳۵ اثر و بازنگری ناشی از جنگ ۱۲ روزه بازنویسی شد

مدیر بنیاد نشر معارف علوی با اشاره به تغییرات ایجادشده در روند تولید امسال گفت: پس از بررسی ۳۵ متن آئینی، یک اثر انتخاب شد اما رخدادهای جنگ ۱۲ روزه موجب بازنگری و نگارش متن جدید در مدت حدود دو ماه توسط گروه محتوا و کارگردانی شد.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد عوامل این پروژه به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند و اجرای نمایش را نوعی نذر فرهنگی می‌دانند.

حسینی پور تصریح کرد: نمایش امسال با عنوان «پولاد پارسی» و بر اساس روایتی از امام کاظم (ع) تولید شده است. شعار اصلی این اثر نیز «سرزمین سلمان، شیعه‌خانه ایران» تعیین شده است.

وی رسالت بنیاد را «عمومی‌سازی فرهنگ فاطمی» عنوان کرد و ادامه داد: هدف ما انتقال فرهنگ شهادت حضرت زهرا (س) از نخبگان به زندگی روزمره مردم، مشابه جریان آئین‌های محرم در شریان فرهنگی جامعه است.

حسینی پور تاکید کرد: با وجود پیشرفت‌های اخیر، هنوز در برخی مناطق ایام فاطمیه به‌طور کامل محسوس نیست و تلاش هیئات فرهنگی بر زنده نگه داشتن پیام مظلومیت حضرت زهرا (س) در جامعه متمرکز است.

برگزاری غرفه ویژه کودکان ۵ تا ۹ سال با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مجزا برای دختران و پسران

تهیه‌کننده نمایشنامه پولاد پارسی و مدیر بنیاد نشر معارف علوی از برگزاری غرفه‌ای ویژه کودکان ۵ تا ۹ سال با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی جداگانه برای دختران و پسران خبر داد و بر اهمیت کاشت بذر عقاید شیعی و فرهنگ فاطمی در این سن تأکید کرد.

وی افزود: برنامه به‌صورتی طراحی شده که کودکان بر اساس جنسیت در چهار غرفه مجزا برای دختران و چهار غرفه مجزا برای پسران شرکت کنند و در پایان، نمایش و مراسم عزاداری ویژه سن آن‌ها برگزار می‌شود.

حسینی پور تصریح کرد: برای اجرای این برنامه، بین ۳۸ تا ۵۰ نیروی متخصص به کار گرفته شده‌اند تا کودکان ضمن سرگرمی و بازی، با آموزه‌های دینی و فرهنگی آشنا شوند.

وی ادامه داد: حضور مربیان حرفه‌ای در هر غرفه تضمین می‌کند که تمامی فعالیت‌ها به شکل هدفمند و با کیفیت انجام شود.

حسینی‌پور با تأکید بر رایگان بودن تمامی فعالیت‌ها تاکید کرد: تمامی فعالیت‌ها توسط تیم‌های داوطلب و با حمایت مادی و معنوی انجام شده و هدف، ارائه تجربه‌ای آموزنده به کودکان و پرورش نسلی آشنا با معارف اهل بیت و فرهنگ فاطمی است.

مدیر بنیاد نشر معارف علوی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و گسترده در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد تا خانواده‌ها از فرصت‌های موجود برای حضور کودکان خود در این برنامه بهره‌مند شوند.

وی گفت: برای حضور منظم و بهره‌مندی از برنامه‌ها، علاقه‌مندان می‌توانند به وب‌سایت بنیاد علوی به نشانی www. bnma ir مراجعه کرده و بلیط رایگان خود را رزرو کنند، ضمن اینکه تمامی هماهنگی‌ها و پاسخ به سوالات نیز از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

شایان ذکر است نمایشنامه پولاد پارسی از تاریخ ۳۰ آبان لغایت ۳ آذرماه جاری در مصلی بیت المقدس اراک به روی صحنه می‌رود.

میریونسی: استیج گردان اراک، تجربه‌ای منحصر به فرد در اجرای نمایش مذهبی سال جاری است

اراک- کارگردان نمایشنامه پولاد پارسی گفت: استیج گردان اراک با تلاش چند ماهه تیم فنی و عوامل اجرایی، امکان اجرای نمایشی متفاوت و ماندگار را برای گروه و مخاطبان فراهم کرده است.

سید وحید میریونسی اظهار کرد: هر سال با ورود به فضای نمایشی و تجربه آثار گذشته، زنده بودن هنر و فعالیت‌های فرهنگی برای ما به‌طور ملموس احساس می‌شود.

وی افزود: این نمایشنامه با ۵۰ بازیگر و عوامل اجرایی فرایندی فشرده است و هر سال با ارائه متنی تازه، تلاش می‌شود تجربه‌ای نو و متمایز برای مخاطب خلق کنیم.

میریونسی تصریح کرد: سال جاری، پس از جلسات متعدد و انتخاب متن اولیه تنها ۱۲ روز مانده به اجرا، به دلیل بروز اتفاقی ناخواسته گروه تصمیم گرفت متن جدیدی تهیه کند.

وی ادامه داد: تمرین‌ها در تهران با همکاری کامل عوامل و به‌صورت فشرده، از ساعت ۷ عصر تا ۱۱ شب و گاهی تا ۶ صبح برگزار شد.

میریونسی تاکید کرد: امسال در اراک با استیج گردان، نمایشی متفاوت ارائه می‌کنیم حاصل ماه‌ها تلاش تیم فنی که تجربه‌ای متمایز برای مخاطب به ارمغان می‌آورد.

کارگردان نمایشنامه پولاد پارسی افزود: با تجربه همکاری با بیش از ۴۰ گروه مذهبی، این گروه به دلیل صداقت و تعامل حرفه‌ای، اثری متمایز و جذاب خلق کرده است.