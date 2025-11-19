  1. استانها
حسینی پور: نمایش «پولاد پارسی» ویژه ایام فاطمیه روی صحنه می‌رود

اراک- تهیه‌کننده نمایشنامه پولاد پارسی و مدیر بنیاد نشر معارف علوی، از اجرای نمایش آیینی «پولاد پارسی» ویژه ایام فاطمیه در شهر اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسینی پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری عوامل نمایشنامه «پولاد پارسی» با اصحاب رسانه اظهار کرد: نمایش پولاد پارسی با همکاری بیش از ۹۰ درصد عوامل به‌صورت داوطلبانه تولید شده و هدف آن ترویج فرهنگ شهادت حضرت زهرا (س) در جامعه است.

وی افزود: این مجموعه طی ۱۵ سال گذشته به‌طور مستمر برنامه‌های مناسبتی برگزار کرده و اجرای آیینی-نمایشی ایام فاطمیه مهم‌ترین فعالیت سالانه آن است.

حسینی پور تصریح کرد: این نمایشنامه ساختاری آئینی و عرفی دارد و با فرمتی مشابه تئاتر موزیکال اجرا می‌شود که برای مخاطبان کاملاً آشنا است.

حسینی تصریح کرد: گروه نمایشی وابسته به بنیاد نشر معارف علوی تاکنون برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اجرا کرده و بخش مهمی از این مسیر، اجرای سالانه ویژه ایام فاطمیه است.

وی ادامه داد: فرایند تولید آثار فاطمیه هر سال از هفته پس از پایان ایام فاطمیه آغاز می‌شود و با توجه به ارادت ویژه به حضرت زهرا (س)، از چهارم آذر ادامه یافته و روندی بلندمدت و زمان‌بر دارد.

حسینی پور تاکید کرد: ابتدا اثر سال گذشته نقد و بررسی می‌شود و سپس گروه محتوا سوژه مناسب را انتخاب و متن را نگارش می‌کند.

مدیر بنیاد نشر معارف علوی افزود: با وجود هنرمندان توانمند، تئاتر آئینی با کمبود متن و محتوای غنی مواجه است و نگارش آثار فاخر زمان‌بر است.

حسینی گفت: فرآیند تعامل میان گروه محتوا، کارگردانی و تهیه‌کننده حدود سه تا چهار ماه به طول می‌انجامد و پس از آن تولید و تمرین نمایش آغاز می‌شود.

متن نمایش «پولاد پارسی» پس از بررسی ۳۵ اثر و بازنگری ناشی از جنگ ۱۲ روزه بازنویسی شد

مدیر بنیاد نشر معارف علوی با اشاره به تغییرات ایجادشده در روند تولید امسال گفت: پس از بررسی ۳۵ متن آئینی، یک اثر انتخاب شد اما رخدادهای جنگ ۱۲ روزه موجب بازنگری و نگارش متن جدید در مدت حدود دو ماه توسط گروه محتوا و کارگردانی شد.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد عوامل این پروژه به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند و اجرای نمایش را نوعی نذر فرهنگی می‌دانند.

حسینی پور تصریح کرد: نمایش امسال با عنوان «پولاد پارسی» و بر اساس روایتی از امام کاظم (ع) تولید شده است. شعار اصلی این اثر نیز «سرزمین سلمان، شیعه‌خانه ایران» تعیین شده است.

وی رسالت بنیاد را «عمومی‌سازی فرهنگ فاطمی» عنوان کرد و ادامه داد: هدف ما انتقال فرهنگ شهادت حضرت زهرا (س) از نخبگان به زندگی روزمره مردم، مشابه جریان آئین‌های محرم در شریان فرهنگی جامعه است.

حسینی پور تاکید کرد: با وجود پیشرفت‌های اخیر، هنوز در برخی مناطق ایام فاطمیه به‌طور کامل محسوس نیست و تلاش هیئات فرهنگی بر زنده نگه داشتن پیام مظلومیت حضرت زهرا (س) در جامعه متمرکز است.

برگزاری غرفه ویژه کودکان ۵ تا ۹ سال با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مجزا برای دختران و پسران

تهیه‌کننده نمایشنامه پولاد پارسی و مدیر بنیاد نشر معارف علوی از برگزاری غرفه‌ای ویژه کودکان ۵ تا ۹ سال با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی جداگانه برای دختران و پسران خبر داد و بر اهمیت کاشت بذر عقاید شیعی و فرهنگ فاطمی در این سن تأکید کرد.

وی افزود: برنامه به‌صورتی طراحی شده که کودکان بر اساس جنسیت در چهار غرفه مجزا برای دختران و چهار غرفه مجزا برای پسران شرکت کنند و در پایان، نمایش و مراسم عزاداری ویژه سن آن‌ها برگزار می‌شود.

حسینی پور تصریح کرد: برای اجرای این برنامه، بین ۳۸ تا ۵۰ نیروی متخصص به کار گرفته شده‌اند تا کودکان ضمن سرگرمی و بازی، با آموزه‌های دینی و فرهنگی آشنا شوند.

وی ادامه داد: حضور مربیان حرفه‌ای در هر غرفه تضمین می‌کند که تمامی فعالیت‌ها به شکل هدفمند و با کیفیت انجام شود.

حسینی‌پور با تأکید بر رایگان بودن تمامی فعالیت‌ها تاکید کرد: تمامی فعالیت‌ها توسط تیم‌های داوطلب و با حمایت مادی و معنوی انجام شده و هدف، ارائه تجربه‌ای آموزنده به کودکان و پرورش نسلی آشنا با معارف اهل بیت و فرهنگ فاطمی است.

مدیر بنیاد نشر معارف علوی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و گسترده در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد تا خانواده‌ها از فرصت‌های موجود برای حضور کودکان خود در این برنامه بهره‌مند شوند.

وی گفت: برای حضور منظم و بهره‌مندی از برنامه‌ها، علاقه‌مندان می‌توانند به وب‌سایت بنیاد علوی به نشانی www. bnma ir مراجعه کرده و بلیط رایگان خود را رزرو کنند، ضمن اینکه تمامی هماهنگی‌ها و پاسخ به سوالات نیز از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

شایان ذکر است نمایشنامه پولاد پارسی از تاریخ ۳۰ آبان لغایت ۳ آذرماه جاری در مصلی بیت المقدس اراک به روی صحنه می‌رود.

میریونسی: استیج گردان اراک، تجربه‌ای منحصر به فرد در اجرای نمایش مذهبی سال جاری است

اراک- کارگردان نمایشنامه پولاد پارسی گفت: استیج گردان اراک با تلاش چند ماهه تیم فنی و عوامل اجرایی، امکان اجرای نمایشی متفاوت و ماندگار را برای گروه و مخاطبان فراهم کرده است.

سید وحید میریونسی اظهار کرد: هر سال با ورود به فضای نمایشی و تجربه آثار گذشته، زنده بودن هنر و فعالیت‌های فرهنگی برای ما به‌طور ملموس احساس می‌شود.

وی افزود: این نمایشنامه با ۵۰ بازیگر و عوامل اجرایی فرایندی فشرده است و هر سال با ارائه متنی تازه، تلاش می‌شود تجربه‌ای نو و متمایز برای مخاطب خلق کنیم.

میریونسی تصریح کرد: سال جاری، پس از جلسات متعدد و انتخاب متن اولیه تنها ۱۲ روز مانده به اجرا، به دلیل بروز اتفاقی ناخواسته گروه تصمیم گرفت متن جدیدی تهیه کند.

وی ادامه داد: تمرین‌ها در تهران با همکاری کامل عوامل و به‌صورت فشرده، از ساعت ۷ عصر تا ۱۱ شب و گاهی تا ۶ صبح برگزار شد.

میریونسی تاکید کرد: امسال در اراک با استیج گردان، نمایشی متفاوت ارائه می‌کنیم حاصل ماه‌ها تلاش تیم فنی که تجربه‌ای متمایز برای مخاطب به ارمغان می‌آورد.

کارگردان نمایشنامه پولاد پارسی افزود: با تجربه همکاری با بیش از ۴۰ گروه مذهبی، این گروه به دلیل صداقت و تعامل حرفه‌ای، اثری متمایز و جذاب خلق کرده است.

