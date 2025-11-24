https://mehrnews.com/x39GH7 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲ کد خبر 6666798 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲ حرکت هیئت عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان محلات محلات- در این ویدئو حرکت هیئت عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 24 MB کد خبر 6666798 کپی شد مطالب مرتبط سرزمین آفتاب در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) غرق در عزا و ماتم است حجت الاسلام طیبی فر: ولایتفقیه مسیر انقلاب را با اقتدار هدایت میکند حسینی پور: نمایش «پولاد پارسی» ویژه ایام فاطمیه روی صحنه میرود عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) در امامزاده محمود(ع) روستای جردیجان محلات حضور پرشور مردم و جوانان در آیین عزاداری فاطمیه در خانه مقدس زاده ساوه عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مشهد اردهال کاشان برچسبها محلات شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) دسته عزاداری
نظر شما