به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، طرح ویژه انتظامی در سطح این شهرستان اجرا شد.
وی افزود: در این طرح مأموران ۲۳ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف و ۲۰ معتاد متجاهر را جمعآوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد: در ادامه این طرح ۲۰ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی نیز شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض، طرحهای امنیتمحور را ادامه خواهد داد و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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