به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، طرح ویژه انتظامی در سطح این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح مأموران ۲۳ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف و ۲۰ معتاد متجاهر را جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: در ادامه این طرح ۲۰ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض، طرح‌های امنیت‌محور را ادامه خواهد داد و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.