سارق طلاجات در بروجرد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات در بروجرد، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفا سارق شده و پس از هماهنگی قضائی طی عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه سارق به جرم خود اعتراف کرده است، گفت: کارشناسان ارزش طلاجات مسروقه را دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با اشاره به تحویل اموال سرقتی به مال‌باختگان، تصریح کرد: سارق همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.