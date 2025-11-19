  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

سارق طلاجات در بروجرد دستگیر شد

سارق طلاجات در بروجرد دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری سارق طلاجات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات در بروجرد، موضوع دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفا سارق شده و پس از هماهنگی قضائی طی عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه سارق به جرم خود اعتراف کرده است، گفت: کارشناسان ارزش طلاجات مسروقه را دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با اشاره به تحویل اموال سرقتی به مال‌باختگان، تصریح کرد: سارق همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کد خبر 6661664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها