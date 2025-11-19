به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی این رویداد با حضور مدیران اجرایی، فرهنگی و اقتصادی استان اظهار کرد: ایرانجان فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای همدان در سطح ملی و بینالمللی است و باید به رویکردی پایدار در توسعه و جذب سرمایهگذاری تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه همدان ترکیبی کمنظیر از میراث تاریخی، ظرفیت علمی و توان صنعتی است، گفت: اگر این قابلیتها بهدرستی معرفی شوند، استان میتواند به یکی از قطبهای توسعه پایدار کشور بدل شود.
ملانوریشمسی افزود: لازمه جذب سرمایه و گردشگر، شناخت دقیق و نمایش صحیح پتانسیلهای استان است و این مهم باید در قالب روایتهای جذاب و اثربخش به مردم و سرمایهگذاران منتقل شود.
وی با اشاره به ضرورت تدوین شاخصهای پنجساله برای رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش ورود گردشگران و ایجاد اشتغال، افزود: تبلیغات هدفمند پیش از اجرای رویداد، از ارکان موفقیت ایرانجان است.
استاندار همدان همچنین تشکیل کارگروه بازبینی تولیدات رسانهای استان را ضروری دانست و تصریح کرد: همه دستگاهها و شهرداریها باید محتواهای تصویری خود را برای بازنگری ارائه دهند تا از دوبارهکاری و هزینههای تکراری جلوگیری شود.
