خبرگزاری مهر - گروه استانها: در آستانه اولین سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیسجمهور، به استان قزوین، نگاهها بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دولت برای رفع نیازها و چالشهای انباشته این استان دوخته شده است.
قزوین طی سالهای اخیر در حوزههایی چون آب، مسکن، بهداشت و درمان و زیرساختهای فرهنگی با مشکلاتی جدی مواجه بوده و اکنون افکار عمومی امیدوار است حضور رئیسجمهور بتواند مسیر پیشرفت پروژههای کلیدی را هموار کند.
آخرین سفر رئیس دولت به قزوین هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شد؛ سفری که در آن مرحوم آیتالله سیدابراهیم رئیسی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای مختلف استان تصویب کرد اما بخشی از این پروژهها هنوز در مسیر اجرا با چالشهای مالی و اداری مواجهاند.
این بار نیز مردم و مدیران محلی انتظار دارند دولت سیزدهم با تصمیمهایی عملیاتی و فراتر از وعده، به توسعه استان سرعت ببخشد.
بحران آب و امید به تکمیل طرح انتقال آب طالقان
مسئله آب، مهمترین دغدغه امروز استان قزوین است. کاهش شدید منابع زیرزمینی، خشکسالیهای مداوم و افزایش جمعیت، فشار کمسابقهای بر زیرساختهای آبی استان وارد کرده است. در چنین شرایطی، طرح انتقال آب از سد طالقان به عنوان بزرگترین پروژه آبی استان نقشی حیاتی یافته و تکمیل فازهای باقیمانده آن مطالبهای جدی از دولت است.
این پروژه که سالها میان دستگاهها و دولتهای مختلف جابهجا شده بود، سرانجام در دوره دولت شهید رئیسی فاز نخست خود را عملیاتی کرد. اکنون فاز دوم انتقال آب به شهر جدید مهرگان آغاز شده و ادامه مسیر تا قزوین، تاکستان و مناطق پیرامونی در انتظار تأمین منابع است.
منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مالی پروژه اظهار کرد: اعتبار کل طرح برای ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا حدود ۱۷ تا ۱۸ همت به نرخ امروز برآورد شده است. فاز یک انجام شده و فاز دو در مسیر اجرا قرار دارد. ادامه طرح و تأمین آب برای قزوین و تاکستان از طریق تهاتر زمینهای اوقاف برنامهریزی شده است.
وی تأکید کرد: در صورت تأمین مالی از محل اوقاف، میتوان امید داشت آب ورودی طرح تا سال ۱۴۰۶ به قزوین برسد؛ موضوعی که اگر تحقق یابد میتواند ساختار تأمین آب استان را دگرگون کند.
شتاب پروژههای مسکن در استان؛ از وعده تا اجرا
طرح نهضت ملی مسکن نیز از دیگر محورهای اصلی سفر ریاستجمهوری خواهد بود. قزوین از استانهای فعال در این طرح بهشمار میرود و ساختوساز در شهرهایی چون قزوین، تاکستان، بوئینزهرا، آبیک و شال با جدیت دنبال شده است.
مجتبی داییدایی، مدیرکل راه و شهرسازی قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از مجموع حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت، تاکنون نزدیک به ۲۵۰۰ واحد تحویل شده و عملیات اجرایی پنج هزار واحد دیگر نیز پایان یافته است.
وی افزود در صورت تکمیل زیرساختهای خدماترسان و پرداخت بهموقع تسهیلات توسط بانکها، حدود سه هزار واحد دیگر تا پایان سال به نتیجه میرسد. با این حال، چالشهایی چون کندی تأمین خدمات زیربنایی، تأخیر در پرداخت تسهیلات و نوسان قیمت مصالح همچنان مانعی جدی برای سرعتگیری طرح بهشمار میرود.
بحران قدیمی در حوزه درمان؛ چشمانتظار بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی
استان قزوین یکی از ضعیفترین وضعیتها را در کشور از نظر سرانه تخت بیمارستانی دارد. میانگین عمر بیمارستانهای استان به بیش از ۳۰ سال میرسد و برخی مراکز درمانی حتی عمری بیش از یک قرن دارند. همین موضوع ضرورت یک تحول بزرگ در زیرساخت درمانی قزوین را به اولویت نخست حوزه سلامت تبدیل کرده است.
در دولت سیزدهم پروژههای درمانی متعددی در استان آغاز شد؛ از جمله بیمارستان شهدای آبی، فاز الحاقی بیمارستان شهید رجایی و البته کلانپروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین که اکنون با عنوان بیمارستان شهید رئیسی شناخته میشود.
این بیمارستان در دو فاز برنامهریزی شده و قرار بود فاز نخست آن شامل ۳۰۰ تخت تا پایان سال ۱۴۰۴ در صورت تأمین منابع به بهرهبرداری برسد. اما مطابق گزارشها، پیشرفت پروژه با فراز و فرودهایی مواجه بوده و نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است. بسیاری از کارشناسان امیدوارند سفر رئیسجمهور بتواند مسیر این پروژه حیاتی را سرعت ببخشد.
تالار شهر قزوین؛ رؤیایی فرهنگی که ۱۵ سال منتظر مانده است
پروژه تالار شهر قزوین یکی از قدیمیترین مطالبات فرهنگی استان است. این پروژه با هدف ایجاد یک مرکز استاندارد برای رویدادهای هنری و فرهنگی کلنگزنی شد، اما پس از بیش از ۱۵ سال هنوز به مرحله مشخصی از اجرا نرسیده است.
اختلافات مدیریتی، کمبود بودجه و نبود یک تصمیم واحد، باعث شده پیشرفت فیزیکی پروژه بین ۵ تا ۱۱ درصد باقی بماند. اکنون مذاکرات برای واگذاری رسمی پروژه به شهرداری قزوین در جریان است تا شاید روند ساخت آن از حالت تعلیق خارج شود.
سفر رئیسجمهور؛ فرصتی برای تعیین تکلیف پروژههای حیاتی
با توجه به حجم بالای پروژههای نیمهتمام و نیازهای فوری استان قزوین، نخستین سفر دکتر پزشکیان میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه باشد. از بحران آب گرفته تا زیرساختهای درمانی، از پروژههای مسکن تا تالار شهر، همه و همه در انتظار تصمیمهایی هستند که بتواند مسیر سالهای آینده استان را روشنتر کند.
مدیران ارشد استان بر این باورند که این سفر فرصتی تعیینکننده است؛ فرصتی برای گرهگشایی از چالشهای مزمن قزوین و حرکت به سوی توسعهای همهجانبه. حال باید دید دولت جدید چه برنامههایی برای تحقق این انتظارها در دست دارد.
