پروژه آبرسانی طالقان الگویی برای مدیریت منابع؛ از خشکسالی تا شکوفایی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مطهره میرزایی: طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین، نه‌تنها یک پروژه عمرانی بزرگ، بلکه نمادی از اراده ملی برای توسعه متوازن و رفع محرومیت‌های زیرساختی در استان‌های مرکزی کشور است.

در سال‌های اخیر، استان قزوین با چالش‌های جدی در حوزه تأمین آب شرب و کشاورزی مواجه بوده است. کاهش منابع زیرزمینی، خشکسالی‌های پیاپی و رشد جمعیت، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های آبی استان وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی،

اجرای طرح‌های کلان انتقال آب به عنوان راهکاری حیاتی برای عبور از بحران، بیش از پیش اهمیت یافته است.

این طرح با هدف تأمین آب پایدار برای شهرها و روستاهای قزوین، می‌تواند الگویی برای مدیریت منابع در سایر مناطق نیز باشد.

با آغاز عملیات اجرایی این پروژه، تعامل سازنده میان دولت، استانداری قزوین و پیمانکاران تخصصی به مرحله‌ای عملیاتی رسیده است. این هم‌افزایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای تأمین آب شرب و توسعه کشاورزی در استان است؛ آینده‌ای که با مدیریت علمی و مشارکت مردمی، می‌تواند به ثبات و شکوفایی منجر شود.

کلید خوردن پروژه انتقال آب طالقان

محمد نوذری، استاندار قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کار عملیاتی آغاز شده و پیمانکار در حال تجهیز کارگاه است و به‌زودی با حضور یکی از شخصیت‌های کشوری این پروژه به‌صورت رسمی کلید خواهد خورد.

استاندار قزوین عنوان کرد: اعتبار این طرح از محل تهاتر با سازمان اوقاف و امور خیریه تأمین شده و وابسته به اعتبارات دولتی نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آب تا سال ۱۴۰۵ به شهر قزوین خواهد رسید و در نیمه نخست سال ۱۴۰۶ نیز به تاکستان منتقل خواهد شد.

استاندار قزوین با تأکید بر چالش کم آبی در استان افزود: بیش از ۶۰ درصد انرژی اجرایی استان صرف رفع چالش آب شده و این موضوع برای ما حیاتی است و اگر این مسئله حل نشود سال آینده با بحران جدی آب شرب مواجه خواهیم بود.

نوذری در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکل آب شرب مردم یک ضرورت فوری است و توسعه استان قزوین بدون تأمین آب ممکن نخواهد بود.

اعتبار ۱۸ همتی برای تکمیل پروژه

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرایند کار انتقال آب طالقان آغاز شده است، تفاهم نامه‌هایی بین اوقاف و آب منطقه‌ای، استانداری و راه و شهرسازی منعقد شده و جلساتی نیز در سطح استان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: اکنون ما به دنبال آن هستیم که اوقاف با یک پیمانکار خوب قرارداد خود را منعقد کرده و کار را آغاز کند.

این مسئول تاکید کرد: تقریباً اسناد مناقصه تهیه و مقایسه قیمت نیز انجام شده و حتی محل تجهیز کارگاه این پروژه نیز مشخص است و با راهنمایی استاندار و پیگیری ایشان به یقین در آینده نزدیک با حضور یکی از مسئولین تراز بالای کشور این پروژه کلنگ زنی می‌شود.

وی در پایان گفت: اعتبار کل طرح برای ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا ۱۷ الی ۱۸ همت به نرخ امروز است، فاز یک این پروژه انجام شده و فاز دو که انتقال آب به مهرگان است آغاز شده و فازهای بعدی آب رسانی به قزوین، تاکستان و حومه نیز از محل تهاتر سرمایه گذاری زمین‌های اوقات انجام خواهد شد، اگر منابع مالی این پروژه از طریق فروش زمین تأمین شود امکان رسیدن آب تا سال ۱۴۰۶ به قزوین وجود دارد.

انتقال آب از طلاق تا حداکثر دوسال

حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین نیز در این خصوص عنوان کرد: شهرک مسکونی گردشگری حاجی بی گم قوامی پس از سال‌ها پیگیری، موفق به دریافت مجوز از شورای عالی معماری و شهرسازی کشور شده است.

وی تصریح کرد: در این پروژه به جای پرداخت سهم تغییر کاربری به دولت، مقرر شده ۳۰ درصد این سهم در قالب مشارکت در پروژه انتقال آب شرب از سد طالقان به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان هزینه شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: برای اجرای پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین که سال‌ها مطرح بوده، ۱۳ همت اعتبار نیاز بود و در صورت تخصیص کامل، اجرای آن ۶ سال زمان می‌برد اما با قراردادی که با قرارگاه خاتم‌الانبیاء منعقد شد تملک بخشی از شهرک قائم به این قرارگاه واگذار شد تا در ازای آن پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین در مدت دو سال انجام شود.

وی ادامه داد: اقدامات بسیار ارزشمندی از محل موقوفات استان در حال رقم خوردن است، یکی از این خدمات، پروژه آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر و ۱۹۸ روستای استان است که پس از سال‌ها انتظار و بحث‌های فراوان بالاخره با پای کار آمدن سازمان اوقاف درحال پیگیری است.

این مسئول در پایان گفت: تأمین آب شرب از سد طالقان سال‌ها به دلیل مشکلات مالی و عدم اقدام مؤثر دولت‌ها نیمه‌کاره مانده و فقط تا آبیک و زیاران پیش رفته بود اما اکنون پیش‌بینی می‌شود تکمیل این پروژه تا تاکستان، به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد. با توجه به ضرورت کار و رفع نگرانی‌های موجود، سازمان اوقاف استان، تأمین مالی این پروژه بزرگ را برعهده گرفته است.

به گزارش مهر، پروژه انتقال آب از طالقان نه‌تنها پاسخی به بحران آب شرب و کشاورزی در قزوین است بلکه الگویی برای مدیریت منابع در شرایط اقلیمی متغیر و فشار جمعیتی فزاینده محسوب می‌شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیر دولتی مانند سازمان اوقاف، نشان‌دهنده تغییر رویکرد در تأمین مالی پروژه‌های حیاتی و عبور از وابستگی به بودجه‌های دولتی است.

تأمین آب پایدار برای ۱۴ شهر و ۱۹۸ روستا، فراتر از یک دستاورد عمرانی، به معنای ارتقا کیفیت زندگی و افزایش امید است. این پروژه می‌تواند به احیای کشاورزی، تثبیت جمعیت روستایی و کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از کم‌آبی منجر شود و مشارکت مردمی در حفظ و بهره‌برداری از منابع آبی، حلقه تکمیلی این زنجیره توسعه خواهد بود.

از سوی دیگر ورود سازمان اوقاف به عرصه زیرساخت‌های حیاتی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های مغفول‌مانده موقوفات در توسعه ملی است. این اقدام، بازتعریفی از کارکرد وقف در عصر جدید است؛ جایی که موقوفات نه‌تنها در حوزه‌های مذهبی و آموزشی، بلکه در تأمین نیازهای اساسی مردم نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. چنین پروژه‌هایی می‌توانند اعتماد عمومی به نهادهای سنتی را افزایش داده و پیوند میان میراث فرهنگی و توسعه پایدار را تقویت کنند.