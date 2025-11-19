به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با امضای معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل با هدف افزایش شور، نشاط، امید و مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی در بخش‌های درون خوابگاهی، درون دانشگاهی، درون منطقه‌ای و المپیادها و مسابقات قهرمانی کشوری همسو با اسناد فرادستی طراحی و تدوین شده است.

لازم به ذکر است با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های ورزشی در مناطق دهگانه برای نخستین بار از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، اعتبار ویژه‌ای برای اجرای برنامه‌های درون منطقه‌ای به ۱۰ دانشگاه دبیر منطقه تخصیص داده شده است.

برگزاری جشنواره‌های ورزشی منطقه‌ای در دو بخش دختران و پسران از اهمیت فعالیت‌های منطقه‌ای است و در حال حاضر در این خصوص جلسات هماهنگی در مناطق دهگانه کشور تشکیل شده است.

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