به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان، اظهار داشت: در این نشست، نتایج پژوهش دانشگاه علوم پزشکی لرستان درباره پدیده اجتماعی خودکشی مطرح شد و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی استانداری و هیئت اندیشه‌ورز برای طراحی برنامه اقدام و مداخله مؤثر در این زمینه تشکیل شود.

وی ادامه داد: موضوع تشییع شهدای گمنام در سطح استان و برنامه‌های هفته بسیج موردبررسی قرار گرفت و گزارش‌های مربوطه توسط دستگاه‌های مسئول ارائه شد. علاوه بر این، سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لرستان به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی و برنامه‌ای که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد، در دستور کار شورا قرار داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان، گفت: ایشان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی در بررسی پدیده‌های اجتماعی و تشکیل کمیته‌ای جامع با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای مداخله مؤثر در کنترل آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

پور علی، افزود: مصوبات این جلسه، گام‌های مهمی در ساماندهی مسائل اجتماعی استان خواهد بود و شورای فرهنگ عمومی با حساسیت و جدیت در پی اجرای اقدامات مؤثر در این حوزه است.