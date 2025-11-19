به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، با تبریک چهلوششمین سالگرد تأسیس بسیج گفت: بسیج نهادی است که با فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب تشکیل شد و امروز آن نهال نخستین، به شجره طیبهای تنومند تبدیل شده است.
وی افزود: در طول ۴۶ سال گذشته هر جا نیاز به حضور بسیج بوده، این نهاد به تعبیر رهبر معظم انقلاب به عنوان کلید طلایی انقلاب وارد میدان شده و توانسته مشکلات را رفع یا به حداقل برساند.
سردار موحد با بیان اینکه سپاه و بسیج کربلای مازندران همواره در خدمت مردم و پشتیبان دولت هستند، اظهار داشت: در همه عرصههای مورد نیاز آماده خدمترسانی به مردم هستیم و در برابر دشمنان انقلاب و ملت نیز آمادگی کامل داریم تا در صورت هرگونه خطا یا تهدید، پاسخی محکم و کوبنده ارائه کنیم. بسیج مصداق روشن آیه أشدّاءُ علی الکُفّار و رُحَماءُ بَینَهُم است.
فرمانده سپاه کربلا درباره جزئیات برنامههای هفته بسیج افزود: بیش از ۱۲ هزار برنامه در سطح استان طراحی شده است که شامل مراسم فرهنگی، نشستهای بصیرتی، فعالیتهای اجتماعی، رزمایشهای جهادی، طرحهای محرومیتزدایی، اقدامات علمی و ابتکاری، و پروژههای خدمترسانی است.
به گفته وی، ۵۰۰ طرح سازندگی و محرومیتزدایی در نقاط مختلف استان اجرا میشود که بسیاری از آنها در مناطق صعبالعبور و بنا به درخواست دستگاههای اجرایی است؛ پروژههایی که معمولاً پیمانکاران دیگر کمتر در آن ورود میکنند.
وی درباره فعالیت گروههای جهادی نیز گفت: تعداد قابل توجهی گروه جهادی در استان فعال هستند که در حوزههایی چون اشتغالزایی، عمران، فرهنگی و خدمات اجتماعی برنامههای ویژهای دارند.
موحد توضیح داد: برخی طرحهای اشتغالزایی و کارآفرینی نیز در این هفته توسط گروههای جهادی و بسیج تخصصی عملیاتی میشود.
سردار موحد به اقدامات علمی بسیج نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه علمی، مرکز رشد بسیج فعال است و نخبگان و صاحبان ایده میتوانند طرحهای خود را ارائه دهند. این طرحها مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تأیید، از مرحله تحقیقاتی تا تولید و دستیابی به خروجی نهایی مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیرند.
فرمانده سپاه کربلای مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامهها بتواند به ارتقای سطح خدماترسانی، توسعه فعالیتهای جهادی و تقویت بنیه علمی جوانان استان کمک کند.
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