به گزارش خبرنگار مهر، رستمعلی رفیعی آتانی در نشست خبری سپاه که به مناسبت هفته بسیج در سالن شهید پرویز سپاه صاحبالأمر (عج) استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن با مدل و نسخهای جدید وارد میدان شده است و سخن دشمن این است که ایرانِ قوی و مستقل نباید وجود داشته باشد.
فرمانده سپاه صاحبالأمر (عج) استان قزوین با بیان اینکه بزرگترین اقدام دشمن همین جنگ ۱۲ روزه بود، بیان کرد: دشمن ایران مستقل را دوست ندارد و نمیخواهد شکل بگیرد و در این میدان، بسیج در برابر دشمن قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه بسیج در ساختار و سازمان تعریف نمیشود بلکه یک تفکر و یک ایده است، عنوان کرد: کسانی که کارت شناسایی بسیج ندارند اما با اندیشه انقلابی از انقلاب دفاع کردهاند، در کجا باید محاسبه شوند؟ در همین جنگ ۱۲ روزه، آمار بسیجیهایی که در کف میدان حضور داشتند قابل توجه است؛ چنانچه ۱۹۳ هزار نفر بسیجی در این مأموریتها حضور داشتند و طبق آمار، تعدادی از افراد بدون سابقه حضور در پایگاه و بدون کارت بسیجی به کارگیری شدند که این موضوع قابل توجه بود.
این مسئول تاکید کرد: در روز حادثه و سختی، کسانی که سرگرم زندگی خود بودند پای کار آمدند، زیرا این تفکر زنده است. برخی به ساختار سازمان و پایگاه و کارت شناسایی منتهی میشوند، اما برخی دیگر بدون این ظواهر در میدان ایستادهاند.
وی با تاکید بر اینکه شاخصههای تفکر بسیجی باید تعریف شود، ابراز کرد: مهمترین شاخصه بسیجی، مردمی بودن است؛ یعنی دل برای مردم تپیدن و انتقادپذیری، حفظ آبروی مردم همچون آبروی خود و فدا کردن جان برای مردم از ویژگیهای بسیجی است.
بسیجی امیدوار است و هرگز ناامید نمیشود
وی ادامه داد: بسیجی امیدوار است و هرگز ناامید نمیشود. حتی در کربلای چهار که همهجا آتش بود، بسیجی در وسط میدان ایستاد و ناامید نشد، چراکه مهم آن است که باید به تکلیف عمل کنیم و بسیجی به تکلیف خود عمل میکند و سخن امام را سرلوحه قرار میدهد.
رفیعی مطرح کرد: بسیجی باید امیدوار باشد و امیدآفرینی کند، موقعیتشناس باشد و همانگونه که امام بزرگ تعبیر کرد، مردم باید متین، مؤمن، شجاع و وقتشناس باشند. اگر مردم در جنگ ۱۲ روزه دیرتر به میدان میآمدند، جنگ ادامه پیدا میکرد و چون مردم به موقع آمدند، دشمن عقب نشست.
وی اضافه کرد: بسیج بازدارنده است؛ این موضوع در تحلیل اسرائیلیها، آمریکاییها و غربیها در نبرد اخیر دیده شد. زیرا مردم آمدند و بسیج حضور یافت، دشمن ناکام ماند؛ بسیج با فرهنگ خود انقلاب اسلامی و روحیه استکبارستیزی را صادر کرد و امروز حتی کشورهای نزدیک به آمریکا میخواهند مردم را به سبک ایرانیها سازماندهی کنند.
این مسئول تصریح کرد: بسیج پل خدمترسانی به مردم است و پشتیبان همه دولتها بوده است و در هر جا که فاصلهای میان مردم و دولتها ایجاد شد، بسیج وارد میدان شد و گفت: ما هستیم.
وی ادامه داد: بسیج خدمترسانی به مردم را بدون سهمخواهی انجام میدهد، نگاه بسیج به درون کشور برای حل مسائل است و چشم طمع به کسی ندارد و در جهاد تبیین نیز با ورود اقناعی و منطقی در وسط میدان حضور دارد.
وی افزود: ظرفیتسازی سیاسی نظام اسلامی متکی به مردم است و حضور در راهپیماییها، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و انتخابات همه نشاندهنده نقش مردم است که این موضوع مختص بسیج در ۴۶ سال انقلاب اسلامی نیست. در طول تاریخ اسلام نیز هر جا مردم حضور داشتند، پیروز شدیم و هر جا نبودند، آسیب دیدیم. چنانچه بزرگترین بسیجی عالم وجود نازنین امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) است که همه وجود خود را وقف پیامبر کرد و در لیلةالمبیت در جای پیامبر (ص) خوابید و جان خود را فدا کرد و در احد نیز وقتی همه پیامبر (ص) را تنها گذاشتند، او ایستاد.
رفیعی خاطرنشان کرد: بسیجی باید وقف امام جامعه باشد و آنچه امام میخواهد را عمل کند و هر جا مردم و یاران صدیق حضور داشتند، پیروزی حاصل شد.
وی با تاکید بر اینکه امروز در حوزههای مختلف میتوان چهره بسیج را با افتخار نشان داد، بیان کرد: مهمترین نمونه اقدامات بسیجی در نبرد ۱۲ روزه اخیر بود و در قزوین، فرزندان برومند این دیار، ۱۹۳ هزار نفر، امنیت شهر را بر عهده گرفتند و هیچ حادثه امنیتی رخ نداد و کشفیات و دستگیریهای مؤثر انجام شد و شبکه دشمن منهدم گردید.
این مسئول یادآور شد: خطوط سیاسی برای بسیج معنا ندارد؛ بسیج به قوم، طایفه یا جریان خاصی تعلق ندارد و عمل بسیج خدمت به مردم است.
۹۸۲ پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی در حال اجرا است
وی بیان کرد: در سال جاری، بسیج ۹۸۲ پروژه سازندگی را بر عهده گرفت که بیش از ۹۵۲ پروژه تکمیل و ۳۰ پروژه باقی مانده است که اینها همه نشاندهنده عظمت و خدمت بسیج به مردم است.
وی گفت: دستگاههایی که در این حوزه با ما مشارکت کردند شامل راه و آب، شبکه درمان، کمیته امداد و بهزیستی بودند و ما در پروژههای بزرگ با پیمانکاران دخالتی نداریم، اما برای مردم عزیزمان این خدمات را بدون منت انجام دادیم.
این مسئول تاکید کرد: تاکنون ۴۸ مخزن آب ساخته و ۱۴۶ روستا را آبرسانی کردهایم و چراغ این روستاها روشن شد تا نشان دهد کل قزوین زیر چتر خدمت بسیج قرار دارد. حتی در برخی مناطق سه کیلومتر جاده آسفالت کردیم. بسیج در همه حوادث با افتخار در صحنه حضور دارد و این خدمت را با افتخار انجام میدهد.
وی عنوان کرد: برنامههای امسال بسیج متاثر از نبرد ۱۲ روزه، ایام فاطمیه و فرامین امام جامعه در خصوص اتحاد و وحدت است؛ عقبنشینی در این مسیر معنا ندارد، زیرا اصل اتحاد مقدس است و بسیج در فهم دشمن اشتباه نمیکند. دشمن نمیخواهد ما قوی باشیم، اما قوی بودن در اتحاد مقدس معنا مییابد. اتحاد مقدس همان دفاع مقدس و عمل مقدس است؛ حتی اگر عدهای نقد یا گلایه کنند، ما برای تحقق اتحاد و وحدت به میدان آمدهایم.
این مسئول تاکید کرد: روز اول با شعار بسیج، خدا باوری و خودباوری، روز دوم بسیج و هویت ملی؛ هویت ملی یعنی ایران اسلامی که حتی یک وجب آن را به کسی ندادهایم، روز سوم بسیج و جهاد ملی؛ همه تلاش بسیج برای تحقق هویت ملی و جهاد ملی است، روز چهارم بسیج و مکتب علوی و تفکر فاطمیه که تفکر فاطمی عدالت ولی خداست، روز پنجم بصیرت، اقتدار و اتحاد و روز ششم به عنوان بسیج، مقاومت، جهاد و شهادت نامگذاری شده است.
وی افزود: برنامههای هفته بسیج از پنجشنبه ششم آذر آغاز میشود و ۱۰۰ عنوان برنامه کلی پیشبینی شده است و از روز اول تا روز جمعه، ۷۹ برنامه متفاوت اجرا خواهد شد که یکی از برنامههای شاخص، برگزاری محافل قرآنی است. تجربه دهه فجر نشان داد که به نیت هر شهید یک محفل قرآن برگزار کنیم که محفل قرآن ما هزار یا دو هزار نفره نیست؛ حتی اگر در یک پایگاه ۱۰ نفر یک ساعت دور هم بنشینند و یک صفحه قرآن بخوانند، مفهوم آن این است که سه هزار محفل قرآنی در یک روز برگزار میشود و این برنامه اگر در طول سال رایج شود، عدد بزرگی خواهد بود.
وی گفت: برای امنیت این مراسم، گشت رضویون در سه هزار نقطه استان قزوین حضور خواهند داشت و در نبرد ۱۲ روزه نیز در ۵۳ نقطه ایست بازرسی ثابت داشتیم و پیرامون نقشه استان قزوین دیوار حائل ایجاد کردیم و اکنون نیز همایش اقتدار بسیجی در هر ناحیه برگزار میشود و سرداران و پیشکسوتان از تهران و قزوین در این همایشها سخنرانی خواهند کرد.
این مسئول تاکید کرد: یادواره آبروی محله و غبارروبی مزار شهدا نیز از برنامههای شاخص است و اگر در یک روستا حتی یک شهید دفن باشد، پایگاه نزدیک باید مراسمی برگزار کند تا خانواده شهدا از غربت خارج شوند. همچنین برنامههای فرهنگی و علمی شامل دیدار با خانواده معظم شهدا، مسابقات فرهنگی و ورزشی، کارگاه سواد رسانه، اردوهای زیارتی، توزیع غذای رایگان برای نیازمندان، پویش جمعآوری کمک برای مردم مظلوم غزه و لبنان، مسابقات قرآنی، بازدیدهای علمی و فناوری، اهدای جهیزیه، کوهنوردی خانوادگی، رزمایش فضای مجازی و نذر خون پیشبینی شده است که این برنامهها با حضور مردم و بسیج و با همکاری رسانهها اجرا خواهد شد.
وی در پایان گفت: این هفته باید پرقدرت، با انگیزه، با هنرنمایی و با قلمهای زیبا و اعتقاد راسخ پیش برویم؛ اگر اعتقاد واقعی نباشد، سخن به دل مخاطب نمینشیند و شما اهالی رسانه خالق واژهاید؛ نمیشود چیزی را خلق کنید و دوست نداشته باشید، و آنچه دوست دارید باید به مردم منتقل شود.
نظر شما