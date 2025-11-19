به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل زاده پس از بازگشت کاروان تیم ملی فوتبال به تهران اظهار داشت: اگر مطلبی را در صفحه شخصی‌ام منتشر می‌کنم و کسی از آن برداشت شخصی می‌کند، این برداشت مربوط به خودش است. منظور من تنها افرادی بودند که در فضای مجازی به ما فحاشی می‌کنند. بسیاری از صحبت‌های من کامل پخش نمی‌شود و تنها بخشی از آن توسط شما خبرنگاران در فضای مجازی وایرال می‌شود؛ موضوعی که باعث می‌شود مردم به من فحاشی کنند.

وی ادامه داد: ما باید به یکدیگر و به عقاید هم احترام بگذاریم. من در صفحه مجازی‌ام ده‌ها کپشن تندتر از موضوعی که اکنون وایرال شده منتشر کرده‌ام اما هیچ‌کدام بازتابی نداشت. برخی از شما خبرنگاران دنبال حاشیه و داستان‌سازی هستید. این صفحه متعلق به من است و اختیار دارم هرچه بخواهم در آن منتشر کنم. من به کسی بی‌احترامی نمی‌کنم؛ منظور من تنها فردی است که فحاشی ناموسی می‌کند.

مدافع تیم ملی تصریح کرد: من همه مردم را دوست دارم و در زندگی‌ام به کسی بی‌احترامی نکرده‌ام. ما در کشور مشکلاتی داریم و همه از آن آگاهند. اما شما خبرنگاران ما را چنان تحت فشار گذاشته‌اید که وقتی پا به زمین می‌گذاریم، استرس داریم. هر فردی نظر خودش را دارد. مهدی طارمی بزرگ‌تر و کاپیتان تیم است؛ او صحبتی را مطرح کرده و دلیلی ندارد شما برای او حاشیه درست کنید.

کاپیتان تیم فوتبال تراکتور خاطرنشان کرد: همه ما باید کنار هم باشیم و به تیم ملی کمک کنیم. در بازی دوستانه قرار است نقاط ضعف و قوت تیم بررسی شود اما شما کاری کرده‌اید که همه دچار استرس شده‌اند؛ حتی مردم نیز با رفتارشان به این فشار اضافه کرده‌اند. رسانه‌ها طی این مدت چه کمکی به تیم ملی کرده‌اند جز اینکه آن را بکوبند؟

خلیل‌زاده افزود: شما خبرنگاران طوری فضا را نشان داده‌اید که انگار ازبکستان با پیروزی مقابل ما قهرمان جام جهانی شده است. برخی از خبرنگاران دنبال «قاتل بروسلی» هستند! ابتدا همه پست‌های مرا ببینید و سپس روی یک پست تمرکز کنید. من پنالتی‌زن تیم نیستم و شما هم نمی‌توانید به من بگویید پنالتی بزنم یا نزنم. شما رسانه‌ها فضای مجازی را در ایران «سم» کرده‌اید.