ذوالفقارنسب: تیم ملی در بازیهای رسمی بهتر است/ باید به ثبات برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی ماه نوامبر (آبان) در تورنمنت چهارجانبه با حضور تیم‌های ازبکستان، کیپ ورد و مصر در شهر العین امارات شرکت کرد که طی آن شاگردان امیر قلعه نویی در بازی اول به مصاف کیپ ورد رفتند و در ضربات پنالتی موفق به شکست این تیم آفریقایی شدند و در دیدار دوم خود رو در روی ازبکستان قرار گرفتند که این بازی در ضربات پنالتی به سود شاگردان فابیو کاناوارو به پایان رسید تا امیر قلعه نویی و شاگردانش برای دومین بازی متوالی مقابل ازبکستان شکست خورده زمین بازی را ترک کنند.

بیژن ذوالفقارنسب مربی و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد تیم ملی اظهار داشت: در مجموع تیم ملی می‌تواند شرایط بهتری داشته باشد و در بازی‌های رسمی معمولاً با تمرکز و انگیزه بیشتری ظاهر می‌شود. به گفته او، بازیکنان تیم ملی در مسابقات بزرگ و برابر تماشاگران پرتعداد «کم‌اشتباه‌تر» بازی می‌کنند و توانایی جبران نارضایتی‌های اخیر را دارند.

ذوالفقارنسب درباره شکست تیم ملی مقابل ازبکستان در تورنمنت چهار جانبه امارات که با حضور تیم‌های ایران، مصر، ازبکستان و کیپ‌ورد برگزار شد، گفت: این بازی دوستانه بود و نتیجه آن معیار قطعی برای قضاوت نیست. تیم ملی ما در بازی رسمی قطعاً کیفیت بهتری ارائه می‌دهد، امیر قلعه‌نویی تجربه کافی برای هدایت تیم ملی در مسابقات رسمی و جام جهانی را دارد و می‌تواند تیم را در مسیر درست قرار دهد.

این کارشناس فوتبال در ادامه به موضوع تغییرات مداوم فهرست بازیکنان تیم ملی اشاره و تصریح کرد: وقتی تنها ۶ ماه تا جام جهانی باقی مانده، ضروری است ترکیب تیم ملی به سمت ثبات حرکت کند تا بازیکنان هماهنگی بیشتری پیدا کنند. هم تجربه من در مربیگری و هم تجربه بازی در تیم ملی نشان می‌دهد ثبات ترکیب، عامل مهمی در موفقیت یک تیم در تورنمنت‌های بزرگ است.

ذوالفقارنسب تأکید کرد: تیم ملی باید با تیم‌های صاحب‌سبک و قدرتمند در قاره‌های مختلف بازی کند تا محک جدی بخورد. چند بازی دوستانه اخیر رضایت‌بخش نبود، اما سه تا چهار ماه مانده به جام جهانی تیم ملی قطعاً متحول خواهد شد. همه بازیکنان آرزو دارند در جام جهانی بهترین عملکرد را داشته باشند.

وی درباره نقش دستیاران امیر قلعه‌نویی نیز توضیح داد: امروز بیش از ۱۵ تا ۲۰ مربی توانمند داریم که دوره‌های مربیگری معتبر را گذرانده‌اند و سابقه خوبی دارند. زمان آن رسیده که از این نیروها استفاده شود تا بتوانند تجربه و انگیزه خود را به تیم منتقل کنند و به رشد و موفقیت تیم ملی کمک کنند. تأثیر حضور دستیاران فعلی را در تیم ملی ندیده ایم.

ذوالفقارنسب در پایان ابراز امیدواری کرد: در دوره قبلی جام جهانی نتایج مطلوبی به دست نیاوردیم. امیدوارم این بار با برگزاری بازی‌های تدارکاتی بیشتر و ارتقای کیفیت فنی، تیم ملی عملکرد بهتری ارائه دهد و موجب افتخار فوتبال ایران شود.