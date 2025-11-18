به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در ضربات پنالتی در جریان تورنمنت العین گفت: آنچه که مد نظر ما بود دیدار با مصر بود. مهم نیست ببازیم. وقتی بازیکنی نخواهد جلوی ازبکستان گلزنی کند، مقابل تیم‌های بزرگ‌تر چه خواهد کرد. وقتی ۱۰ بازیکن می‌گویند ما مقابل ازبکستان نمی زنیم دیگر چه انتظاری است؟!

مهاجم تیم ملی ایران ادامه داد: من پنالتی‌هایم را زدم. می دانم می‌توانم در هر نوع بازی پنالتی بزنم. وقتی ذهنیت بازیکن این است که مقابل ازبکستان پنالتی نزند دیگر چه می‌شود کرد. فرهنگ فوتبالی ما در بازی‌های دوستانه هم غیر قابل تحمل و عجیب و غریب است، بازیکن بترسد پنالتی بزند!

طارمی درباره روند خراب کردن پنالتی بخصوص توسط میلاد محمدی یادآور شد: بهترین پنالتی گیرها را در تیم ملی ایران داریم. چنین گلرهایی در تمرینات ما نهایتاً سه یا چهار پنالتی از ۵۰ پنالتی را می‌گیرند. میلاد محمدی هر سه پنالتی خودش را در تمرین گل کرد. فضای جدید کل دنیا رو به سمت فضای مجازی است و من نمی‌توانم به بازیکن بگویم به آن توجه داشته باش با نه.

وی ادامه داد:: ذهنیت از جایی می‌آید که خود بازیکن باید دنبالش باشد و طوری باید باشد که سمت چنین فضایی نرود. مگر می‌شود در تورنمنت دوستانه و مقابل ازبکستان بگویند پنالتی نمی زنیم؟! پس کجا می‌خواهید پنالتی بزنید!