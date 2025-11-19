به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ حدود ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه، ۲۸ آبان، کاپیتان علی جهانخواه، خلبان بالگرد هلالاحمر، همراه با کارشناسان اورژانس به سمت منطقه فنوج، در ۱۵۰ کیلومتری ایرانشهر در استان سیستانوبلوچستان پرواز کرد. هدف نجات جان مادری باردار بود و به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، هیچ وسیله دیگری در آن لحظه به اندازه بالگرد کارایی نداشت.
وضعیت مادر باردار اهل فنوج بحرانی بود و باید هرچه سریعتر به بیمارستان منتقل میشد. کادر پرواز و درمان در تب و تاب بودند که ناگهان حدود ساعت ۱۰ و نیم فضای بالگرد پر از نوای زندگی شد؛ نوزاد به دنیا آمده بود، قبل از اینکه بالگرد فرصت فرود بیابد!
کاپیتان جهانخواه که در بیشمار مأموریتهای نجات با بالگردهای هلالاحمر حضور داشته، میگوید: در تلاش بودیم که هر چه سریعتر مادر را به بیمارستانی در ایرانشهر برسانیم، اما نوزاد قبل از فرود بالگرد، به دنیا آمد. کادر درمان همراه ما وضعیت او را بحرانی تشخیص داد، اما با تلاش بهموقع، موفق به احیای نوزاد شدند.
نوزاد متولدشده پسر بود و کاپیتان جهانخواه شادمان از اینکه خدمتگذاران مردم در هلالاحمر از مأموریتی دیگر سرافراز بیرون آمدهاند و جانی را نجات دادهاند، پیشنهاد داد نام کودک را «نوید» بگذارند تا نویدی باشد برای پروازهای ایمن، سلامتمحور و سرشار از خیر و برکت برای مسئولین خدوم و همکاران شرکت هلیکوپتری نوید.
در نهایت بالگرد هلالاحمر در ایرانشهر فرود آمد و مادر و نوزاد برای دریافت خدمات بهداشتی به بیمارستانی در این شهر منتقل شدند.
کاپیتان جهانخواه میگوید: این مأموریت هم مانند هزاران مأموریت دیگر تمام شد، اما آنچه مهم است اینکه باید خداوند را شاکر باشیم که ما را در مسیر خدمت به مردم قرار داد و شایسته این توفیق دانست.
